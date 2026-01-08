Atenție, carosabil alunecos! IPJ Olt face apel la responsabilitate în trafic

Condițiile meteo specifice sezonului rece îngreunează circulația rutieră pe mai multe sectoare de drum din județul Olt, motiv pentru care Inspectoratul de Poliție Județean Olt le transmite șoferilor un apel la responsabilitate și atenție sporită în trafic. Potrivit reprezentanților IPJ Olt, carosabilul alunecos, acoperit cu zăpadă sau polei, precum și vizibilitatea redusă cresc semnificativ riscul producerii accidentelor rutiere. În acest context, conducătorii auto sunt îndemnați să își adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță de siguranță față de celelalte vehicule și să evite manevrele sau frânările bruște, care pot duce la pierderea controlului asupra autovehiculului.

De asemenea, polițiștii recomandă ca mașinile să fie echipate corespunzător pentru sezonul de iarnă, cu anvelope adecvate și, acolo unde este necesar, cu lanțuri antiderapante. Folosirea luminilor de întâlnire și a celor de ceață, în condiții de vizibilitate scăzută, este esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic. Totodată, șoferii sunt sfătuiți să curețe complet parbrizul, geamurile, farurile și oglinzile înainte de a porni la drum.

Polițiștii rutieri se află zilnic pe teren, monitorizând traficul și intervenind pentru prevenirea evenimentelor nedorite. Reprezentanții IPJ Olt subliniază că respectarea regulilor de circulație și un comportament preventiv pot face diferența între o călătorie în siguranță și un accident.