Acțiuni ample ale polițiștilor olteni pentru siguranța publică

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat, în perioada 6–7 ianuarie 2026, o serie de acțiuni menite să asigure un climat corespunzător de ordine și siguranță publică, precum și să crească gradul de siguranță rutieră pe drumurile din județ. Activitățile au avut ca principal obiectiv prevenirea faptelor de violență și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. În acest context, oamenii legii au acționat cu precădere pentru depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele de circulație, în special a celor care se urcă la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, dar și a celor care încalcă regimul legal de viteză.

Pe parcursul celor două zile, polițiștii au intervenit la 71 de solicitări, dintre care 58 au fost sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 177 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 130.000 de lei. Totodată, ca măsură complementară pentru abaterile constatate la regimul rutier, polițiștii au reținut nouă permise de conducere. Dintre acestea, șase au fost reținute pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, un permis pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar alte două pentru diverse abateri rutiere. De asemenea, au fost retrase șapte certificate de înmatriculare, în cazul unor autovehicule care prezentau defecțiuni tehnice sau pentru neîndeplinirea unor obligații legale.

Reprezentanții IPJ Olt precizează că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor pe drumurile publice.