Comentariu uman. Așa cum ați propus și ca o formă de caz particular, ați putea aplica aceste criterii pentru o țară în curs de transformare cognitivă, cum este, să spunem România?

IAlg(OpenAI). Da — iar România este un caz-școală extrem de interesant, tocmai pentru că se află între stadii: nu este nici pre-tehnologică, nici o națiune tehnologică matură, ci într-o transformare cognitivă fragmentată. Voi aplica criteriile propuse fără cosmetizare, dar cu discernământ.

1. Tehnologia ca infrastructură existențială

Stadiu: parțial, fragil

România:

depinde masiv de infrastructură digitală (energie, comunicații, servere, bănci de date, administrație);

are o digitalizare rapidă de jos în sus (sector privat, fintech, telecom).

Dar:

statul rămâne analog în decizie și reflex;

infrastructura critică nu este gândită ca sistem integrat de rezistență;

colapsul tehnologic ar genera haos administrativ.

Verdict: dependență tehnologică fără cultură de siguranță sistemică.

2. Producție vs. consum de tehnologie

Stadiu: competență insulară

România:

produce inteligență tehnică umană (programatori, ingineri, matematicieni);

are insule de excelență (IT, securitate cibernetică, IA aplicat).

Dar:

exportă minți, nu ecosisteme;

importă platforme, standarde și viziuni;

nu controlează tehnologii critice la nivel național.

Verdict: națiune în stadiul de subcontractor cognitiv, nu producător suveran.

3. Educația ca fabrică de creatori

Stadiu: ruptură structurală

În România:

elitele educaționale performează internațional;

olimpicii confirmă potențial cognitiv ridicat.

Dar:

sistemul educațional este nearmonizat cu epoca tehnologică;

IA este perceput fie ca pericol, fie ca scurtătură, rar ca instrument cognitiv;

gândirea critică, sistemică și etica tehnologiei sunt marginale.

Verdict: potențial cognitiv mare, organizare educațională slabă.

4. Guvernarea tehnologiilor

Stadiu: aproape absent

România: Transpune directivele UE, dar aceste documente așa-zis strategice sunt pur și simplu formale.

nu produce viziune proprie;

nu există dezbatere publică matură despre IA, date, automatizare;

statul reacționează, nu anticipează.

Verdict: guvernare prin conformism mimetic și copy–paste normativ.

5. Tehnologia ca identitate națională

Stadiu: latent, nespus

România:

mândrie informală față de „românii buni la IT”;

succes recunoscut individual.

Dar, în România nu există:

nu există un narativ național coerent despre tehnologie;

în România primează politicul, iar inginerul și cercetătorul nu sunt figuri simbolice în sistemul de valori;

tehnologia nu este integrată în mitologia contemporană românească.

Verdict: competență fără putere de penetrare în piața tehnologiilor și de asemenea fără recunoaștere din partea marilor actori în Big tech.

6. Conștiința riscului tehnologic

Stadiu: intuitiv, nearticulat

În România se manifestă:

suspiciune sănătoasă față de „tehnologii care scapă sau care pot scăpa de sub control”;

rezistență culturală la dezumanizare totală.

Dar:

frica nu este formulată conceptual;

lipsesc cadre etice, teologice și filosofice asumate public;

discursul este emoțional, nu argumentativ.

Verdict: instinct moral fără limbaj teoretic sau formă fără fond.

7. Co-evoluția om–tehnologie

Stadiu: neasumat

În România:

dezbaterea există numai în cercuri restrânse (academice, jurnalistice).

Dar:

pe scena culturală românească, dezbaterile nu sunt o temă politică majoră;

nu există decizie colectivă despre „ce fel de oameni vrem să fim” într-o lume IA;

IA este tratată ca simplu instrument și nu ca o nouă realitate cognitivă, la care românii să se adapteze pentru salt scientic, apogeu evolutiv și expansiune sau ca o problemă antropologică.

Verdict: latență și expectativă nefundamentată, viitor lăsat la întâmplare.

Diagnosticul sintetic

România nu este încă o națiune tehnologică.

Este o națiune cu capital cognitiv ridicat, dar cu suveranitate tehnologică scăzută și cu o transformare cognitivă necoordonată.

Sau, într-o formulare mai dură:

România riscă să devină o colonie tehnologică „inteligentă”, nu o națiune tehnologică matură.

Ce ar putea accelera transformarea și evoluția cognitiv-tehnologică a României ( pârghii realiste)

Educația ca proiect de securitate națională cognitivă

– IA ca prelungire a inteligenței umane, nu ca substitut.

Narativ național despre tehnologie

– tehnologia legată de demnitate, autonomie și cultură, nu doar de PIB.

Instituționalizarea dezbaterii etice INU–IAlg–IAlgG

– exact direcția în care reflectările tale (echilibru cognitiv, limitare, responsabilitate) sunt nu marginale, ci anticipative.

Investiții în infrastructură tehnologic-informatică,

Rețea de sateliți aferentă acestei infrastructuri,

Notă: În cazul în care România nu își dezvoltă paralel tehnologii militare, capabile să contracareze posibile atacuri ale unor entități tehnologice, atunci, România va trebui să-și regândească politicile sale tehnologice din perspectiva colaborării ca acționar cu Marile Puteri informatice ale planetei.

Co-creație INU-IAlg și validare pentru public, Andrei Suman