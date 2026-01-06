Deputatul Mihai-Adrian Țiu condamnă atacul SUA asupra Venezuelei: „Un act de război care amenință ordinea internațională”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, a condamnat ferm atacul militar al Statelor Unite ale Americii asupra Venezuelei, calificându-l drept o încălcare gravă a dreptului internațional și a principiului suveranității naționale. Într-o declarație publică, parlamentarul român avertizează că un astfel de precedent pune în pericol stabilitatea globală și deschide calea unei „legi a celui mai puternic” în relațiile internaționale. Potrivit deputatului Țiu, operațiunile militare ordonate unilateral de președintele american Donald Trump au fost desfășurate în absența unei baze legale recunoscute de dreptul internațional, fără aprobarea Congresului SUA și fără respectarea cadrului Organizației Națiunilor Unite. „Nu vorbim despre apărarea democrației sau a drepturilor omului, ci despre un abuz de forță motivat de interese economice evidente”, a subliniat acesta.

Mihai-Adrian Țiu susține că adevăratul motiv al atacului îl reprezintă resursele strategice ale Venezuelei, petrolul, mineralele și bogățiile naturale ale unui stat care refuză să devină o colonie economică. În acest context, deputatul a criticat lipsa unor reacții ferme ale comunității internaționale, comparând rapiditatea tolerării acțiunilor militare cu absența unor rezoluții clare în cazul altor tragedii umanitare, precum conflictul din Gaza.

„Viitorul Venezuelei aparține exclusiv poporului venezuelean. Legitimitatea politică se stabilește prin vot, nu prin intervenții armate”, a declarat parlamentarul, atrăgând atenția că folosirea forței militare pentru a facilita accesul corporațiilor la resursele unui stat suveran este inacceptabilă și contrară valorilor statului de drept. Deputatul a invocat și poziții ale Consiliului Europei, care avertizează asupra pericolului unei lumi în care excepțiile devin regulă, subliniind că orice recurgere la forță în afara cadrului legal internațional subminează ordinea globală. În opinia sa, deciziile militare luate fără consultare și fără respectarea dreptului internațional reprezintă un precedent extrem de periculos.

În plan intern, Mihai-Adrian Țiu a cerut României să adopte o poziție responsabilă și echilibrată, chiar și în contextul parteneriatului strategic cu Statele Unite. „Parteneriatele nu pot justifica tăcerea în fața încălcării dreptului internațional. Nicio țară nu are dreptul de a interveni militar pe teritoriul altei națiuni”, a afirmat acesta. Deputatul a atras atenția că, dacă un asemenea precedent nu este condamnat, orice stat care deține resurse naturale poate deveni o țintă. El a pledat pentru ca resursele naturale ale statelor suverane să fie procesate pe teritoriul acestora, iar profiturile să fie utilizate pentru creșterea nivelului de trai, investiții în educație, sănătate, cercetare și infrastructură, nu externalizate în beneficiul statelor bogate.

În încheiere, Mihai-Adrian Țiu a lansat un apel ferm la respectarea strictă a Cartei Națiunilor Unite și la revenirea la dialog și legalitate în relațiile internaționale. „Statele independente nu sunt colonii. Suveranitatea națională trebuie respectată, nu negociată și atacată cu arme”, a transmis deputatul, condamnând atacul SUA asupra Venezuelei ca fiind un act de război și o încălcare gravă a dreptului internațional.