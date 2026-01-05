Slătioara continuă tradiția. „Botezul Cailor”, ediția a XXXIII-a, are loc pe 6 ianuarie

Comuna Slătioara se pregătește de sărbătoare la început de an. Primăria și Consiliul Local Slătioara, prin primarul Savu Ungureanu, invită locuitorii comunei și pe toți iubitorii de tradiții autentice să participe la cea de-a XXXIII-a ediție a evenimentului tradițional „Botezul Cailor”.

Manifestarea va avea loc marți, 6 ianuarie 2026, la Târgul Comunal, începând cu ora 10:00, și reprezintă unul dintre cele mai îndrăgite obiceiuri locale, transmis din generație în generație. Evenimentul aduce în prim-plan caii împodobiți, ritualurile specifice Bobotezei și atmosfera de sărbătoare care unește comunitatea.

„Botezul Cailor” nu este doar un spectacol, ci o expresie vie a identității locale, un prilej de întâlnire, bucurie și respect pentru valorile tradiționale. Organizatorii îi așteaptă pe toți cei prezenți să se bucure de obiceiuri, voie bună și spirit autentic românesc, într-o zi dedicată tradiției și comunității.