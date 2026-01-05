Slătinenii își pot plăti taxele și impozitele locale începând cu 12 ianuarie

Primăria municipiului Slatina anunță contribuabilii că, începând cu data de 12 ianuarie 2026, pot achita impozitele și taxele locale aferente anului în curs. Plata se poate face atât fizic, la sediul Direcției Economice, situat pe strada Toamnei nr. 11, cât și online, prin intermediul platformei ghiseul.ro.

Reprezentanții administrației locale recomandă utilizarea plății online, o metodă rapidă și sigură, care reduce timpul de așteptare și elimină necesitatea deplasării la ghișeu. Această opțiune este destinată tuturor celor care doresc să evite aglomerația specifică perioadelor de vârf.

Primăria Slatina încurajează contribuabilii să aleagă modalitatea de plată care li se potrivește cel mai bine și să își îndeplinească obligațiile fiscale din timp, pentru a beneficia de un proces eficient și lipsit de inconveniente.