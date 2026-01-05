Minivacanța de Revelion, sub lupa polițiștilor olteni. Sute de intervenții, amenzi de 100.000 de lei și șoferi băuți scoși din trafic

Minivacanța de Revelion a adus în județul Olt o mobilizare amplă a polițiștilor, care au acționat pentru menținerea ordinii publice, creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor grave. În perioada Anului Nou, oamenii legii au desfășurat acțiuni specifice, cu accent pe combaterea violenței și depistarea șoferilor care încalcă regulile de circulație. Principalele obiective ale controalelor au fost identificarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, precum și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. În această perioadă, polițiștii olteni au intervenit la 260 de solicitări, dintre care 207 au fost sesizări primite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

În urma activităților desfășurate, au fost aplicate 258 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 100.000 de lei. Totodată, ca măsură complementară, polițiștii au reținut 20 de permise de conducere. Dintre acestea, opt au fost reținute pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, trei pentru conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar nouă pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost retrase șase certificate de înmatriculare, în cazurile în care autovehiculele prezentau defecțiuni tehnice sau nu îndeplineau obligațiile legale. Polițiștii au constatat și nouă infracțiuni la regimul rutier.

Un caz relevant a fost înregistrat în seara zilei de 1 ianuarie 2026, în jurul orei 21:30, când polițiștii din cadrul Poliției orașului Corabia au oprit pentru control, pe Drumul Comunal 126, un autoturism condus de un bărbat de 50 de ani, din localitate. Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o alcoolemie de 0,93 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice, cercetările fiind continuate pentru stabilirea situației de fapt.

Un incident similar a avut loc și pe 2 ianuarie 2026, în jurul orei 17:00, în orașul Scornicești. Polițiștii au oprit pentru control, pe strada Piscani, un autoturism condus de un bărbat de 71 de ani, din aceeași localitate. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care șoferul a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea mostrelor biologice. Și în acest caz, cercetările sunt în desfășurare.

Reprezentanții IPJ Olt precizează că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, obiectivul principal fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței cetățenilor pe drumurile publice.