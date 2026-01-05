CSM Slatina deschide anul 2026 cu un duel de foc pe teren propriu împotriva Rapidului

Noul an începe sub semnul handbalului la Slatina, acolo unde CSM Slatina își invită suporterii la primul mare test al anului 2026. Marți, 6 ianuarie, de la ora 18:00, Sala LPS va găzdui confruntarea dintre CSM Slatina și Rapid București, un meci care se anunță intens și spectaculos. Echipa slătineană intră în noul an cu determinare și ambiție, pregătită să lupte pentru fiecare minge și pentru fiecare șansă. Chiar dacă Tamara Pal, Ekaterina Dzhukeva și Nicoleta Dincă nu sunt încă refăcute și vor lipsi din acest duel, spiritul de luptă al echipei rămâne neschimbat. Obiectivul este clar, o evoluție solidă și o luptă dusă până la ultimul fluier.

Meciul cu Rapid București reprezintă nu doar o provocare sportivă, ci și un moment special pentru comunitatea locală. Sala LPS a fost de-a lungul timpului un adevărat fort atunci când tribunele au vibrat alături de echipă, iar oficialii clubului mizează din nou pe sprijinul publicului.

„Handbalul se joacă pe teren, dar se câștigă și din tribune”, este mesajul transmis de CSM Slatina către suporteri, chemați să fie al optulea jucător într-un duel care poate seta tonul întregului an competițional. Cu aceeași dorință de luptă, aceeași energie și aceeași pasiune pentru handbal, CSM Slatina își propune să înceapă 2026 unită alături de fani.