Dobrosloveni celebrează Boboteaza printr-un bal al comunității

Centrul Cultural Dobrosloveni anunță organizarea Balului Bobotezei, un eveniment tradițional care va avea loc marți, 6 ianuarie 2026, și care își propune să aducă împreună membrii comunității locale într-un cadru prietenos și autentic.

Gândit ca o întâlnire firească la început de an, Balul Bobotezei pune accent pe simplitate, apropiere și respect față de rânduiala tradițiilor locale. Evenimentul oferă participanților ocazia de a socializa, de a se bucura de muzică și de o atmosferă caldă, în care buna dispoziție și sentimentul de apartenență sunt în prim-plan.

Reprezentanții Centrului Cultural subliniază că balul nu este doar o petrecere, ci și un prilej de a celebra valorile comunității și bucuria de a fi împreună, așa cum se cuvine unei sărbători cu o puternică încărcătură simbolică.

Locuitorii comunei și toți cei care prețuiesc tradițiile sunt invitați să petreacă Boboteaza la Dobrosloveni, într-o seară liniștită, bine așezată și plină de căldură sufletească.