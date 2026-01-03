Apartament cuprins de flăcări la Slatina. Zeci de persoane evacuate

Un incendiu izbucnit în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, 2 spre 3 ianuarie 2026, a pus pe jar locatarii unui bloc de pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza din municipiul Slatina. Flăcările au cuprins un apartament situat la etajul al patrulea al unui imobil cu regim de înălțime P+6, intervenția pompierilor fiind una de amploare. La fața locului au acționat echipaje din cadrul Detașamentului Slatina, Stației Scornicești și Stației Balș, cu trei autospeciale de stingere, trei echipaje SMURD, o autospecială pentru intervenție la înălțime, una de descarcerare și un microbuz. La sosirea primelor forțe, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum, existând pericolul extinderii la apartamentele învecinate.

Pe lângă stingerea focului, salvatorii au intervenit pentru evacuarea persoanelor surprinse de incendiu. Trei oameni au fost salvați cu ajutorul autospecialei pentru intervenție la înălțime, unul din apartamentul afectat și alți doi de la etajul al șaselea al blocului. În total, 23 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat.

Proprietarii apartamentului în care a izbucnit incendiul, un bărbat de 69 de ani și soția sa, în vârstă de 67 de ani, au suferit intoxicații ușoare cu fum și au fost transportați, conștienți, la Unitatea de Primiri Urgențe Slatina. De asemenea, o altă femeie, locatară a blocului, a avut un atac de panică și simptome ușoare de intoxicație cu fum, fiind și ea dusă la spital pentru îngrijiri medicale. În urma incendiului, au ars bunurile din sufrageria apartamentului, iar pereții și tâmplăria din PVC au fost afectați. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt, cauza probabilă a producerii incendiului a fost o lumânare lăsată aprinsă și nesupravegheată.

Reprezentanții ISU reamintesc cetățenilor importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor, în special atunci când folosesc lumânări: acestea trebuie fixate într-un suport stabil, amplasate pe suprafețe rezistente la căldură, departe de materiale inflamabile, copii sau animale, și stinse întotdeauna înainte de a părăsi încăperea sau de a adormi.

După finalizarea intervenției și aerisirea spațiilor, persoanele evacuate s-au putut întoarce în siguranță în locuințe.