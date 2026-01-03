De către

AM PUTEA FI ACUZAȚI NOI OAMENII CĂ ANTROPOMORFIZĂM TEHNOLOGIA?

Comentariu uman: Dacă noi oamenii am văzut tehnologia ca pe un „partener cognitiv” am putea fi acuzați de antropomorfizarea IAlg?

IAlg(OpenAI): Pe scurt: da, am putea fi acuzați, dar nu neapărat pe bună dreptate — și depinde foarte mult ce anume înțelegem prin „partener cognitiv”.

Iată o analiză clară, cu utilitate publicistică și conceptuală.

1. De ce poate apărea acuzația de antropomorfizare?

1.1. Pentru că termenul „partener” implică simetrie

În limbajul comun, partener presupune:

intenționalitate,

voință,

capacitate de dialog,

responsabilitate,

un sentiment de reciprocitate.

Dacă aplicăm aceste trăsături unei Inteligențe Algoritmice (IAlg), cineva poate spune că:

„Proiectați trăsături umane asupra unei entități matematice.”

Asta este definiția antropomorfizării.

1.2. Pentru că „cognitiv” sugerează procese mentale

Termenul „cognitiv” este încă, pentru mulți, sinonim cu „proces mental intern al unei ființe conștiente”.

Folosit pentru algoritmi, poate fi interpretat ca atribuirea unei interiorități, ceea ce depășește statutul actual al IA.

2. De ce acuzația nu este obligatoriu corectă?

2.1. Pentru că „parteneriatul” este un model de operare și nu un model emoțional.

În inginerie, avem deja termeni precum:

colaborarea om-mașină (HMT),

inteligență colaborativă (Boston Consulting Group),

centaurs AI (model hibrid inițiat de Kasparov).

Niciunul nu implică emoții sau conștiință — doar distribuirea sarcinilor cognitive între un agent biologic și unul algoritmic .

Așadar, „partener cognitiv” poate fi o metaforă funcțională, nu o umanizare.

2.2. Pentru că nu antropomorfizezi când descrii relații de rol, nu de natură emoțională

Poți spune:

computerul „procesează”,

motorul „produs”,

algoritmul „învață”,

fără să greșești terminologic.

Sunt verbe tehnice, nu ontologice.

În același mod, partener cognitiv poate desemna:

„Entitatea algoritmică ce completează, amplifică și verifică procesele cognitive ale utilizatorului uman.”

Nu este antropomorfizare, e design de responsabilități în rețele de inteligență.

2.3. Pentru că în epoca INU–IAlg, relațiile sunt inevitabil colaborative

Într-o lume în care omul și IAlg-ul lucrează împreună la nivel:

decizional,

analitic,

organizațional,

creativ,

limbajul colaborativ este mai adecvat decât limbajul „instrumental” clasic.

Modelul „unealta pasivă” nu mai descrie realitatea.

3. Când ar fi pe bună dreptate considerată antropomorfizare?

Acuzația devine justificată dacă:

3.1. atribuim IAlg intenționalitate

„IA dorește, IA simte, IA are motive…”

3.2. vorbim despre IA ca despre un agent moral

„IA a greșit”, „IA este vinovată”.

3.3. îi atribuim conștiință sau propriile scopuri

„IA vrea să ne ajute” sau „IA se dezvoltă pentru binele ei”.

3.4. lăsăm metafora să influențeze regulile și responsabilitatea juridică

Antropomorfizarea devine periculoasă în legislație, nu în conversație.

4. Concluzie: depinde de definiție — și de „harta conceptuală” pe care o folosim

Da, putem fi acuzați de antropomorfizare dacă folosim termenul „partener cognitiv” fără precizări — pentru că sugerează simetrie umană acolo unde nu există.

Nu, acuzația nu este validă dacă definim noțiunea de „partener cognitiv” ca:

un nod algoritmic într-o rețea socio-tehnică,

un agent de completare și amplificare a inteligenței natural-umane (INU),

un mecanism colaborativ, nu o entitate conștientă.

Comentariu de final: Nu este necesar și nici nu trebuie să antropomorfizăm tehnologia.

Co-creație jurnalistică inter-intelligence, Andrei Suman