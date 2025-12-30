Reguli mai stricte de sărbători. Jandarmeria Olt atrage atenția asupra folosirii articolelor pirotehnice

Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt face apel la responsabilitate în perioada sărbătorilor de iarnă și atrage atenția asupra respectării stricte a legislației privind deținerea și utilizarea articolelor pirotehnice. Reprezentanții instituției subliniază că folosirea necorespunzătoare a acestor produse poate pune în pericol viața și sănătatea oamenilor, dar și bunurile materiale. Începând cu data de 9 august 2025, au intrat în vigoare modificările aduse Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, prin Legea nr. 92/2025. Noile prevederi au ca scop creșterea siguranței publice și prevenirea incidentelor generate de utilizarea necorespunzătoare a articolelor pirotehnice, stabilind clar ce produse pot fi folosite de persoanele fizice și în ce condiții.

Conform legislației, cetățenii pot deține și utiliza, pe tot parcursul anului, doar articole pirotehnice din categoria F1, considerate cu risc scăzut, precum artificiile de brad, bețișoarele bengale sau jerbele de scântei. Acestea pot fi puse la dispoziție exclusiv persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani. În schimb, articolele din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 sunt destinate doar specialiștilor autorizați și nu pot fi comercializate persoanelor fizice pentru uz personal. De asemenea, legea impune restricții clare privind locurile și intervalele orare în care pot fi folosite articolele pirotehnice. Utilizarea acestora este interzisă pe timp de noapte, între orele 24:00 și 06:00, cu excepția evenimentelor autorizate, în apropierea clădirilor de locuințe, a instalațiilor de înaltă tensiune, a depozitelor de combustibili, pe drumurile publice, în zone aglomerate sau în vecinătatea pădurilor. Totodată, folosirea produselor fără respectarea instrucțiunilor producătorului este strict interzisă.

Nerespectarea acestor prevederi poate atrage sancțiuni contravenționale cu amenzi cuprinse între 1.000 și 7.500 de lei, iar în cazurile grave, utilizarea sau comercializarea ilegală a articolelor pirotehnice poate fi încadrată ca infracțiune și pedepsită conform legii penale. Pentru prevenirea incidentelor, Jandarmeria Olt, în colaborare cu Poliția Română, desfășoară acțiuni permanente de control și prevenire a comerțului și folosirii ilegale a articolelor pirotehnice. Patrulele de jandarmi sunt prezente în zonele aglomerate și intervin prompt ori de câte ori siguranța publică este pusă în pericol.

Reprezentanții Jandarmeriei recomandă cetățenilor să achiziționeze produse pirotehnice doar din surse autorizate, să nu permită accesul minorilor la astfel de articole, să respecte instrucțiunile de utilizare și distanțele de siguranță, să evite folosirea lor în zone aglomerate și să sesizeze autoritățile în cazul unor nereguli.

Prin respectarea legii și adoptarea unui comportament responsabil, sărbătorile de iarnă pot fi celebrate în siguranță. Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt transmite tuturor cetățenilor urări de sărbători liniștite, fără incidente și cu respect față de siguranța comunității.