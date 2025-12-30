Primarul Mario De Mezzo invită slătinenii la un Revelion în aer liber, cu muzică, artificii și distracție pe gheață

Municipiul Slatina se pregătește să spună „la revedere” anului 2025 printr-o mare petrecere în aer liber. Administrația locală lansează invitația către toți locuitorii orașului de a sărbători Revelionul în Parcul Tineretului, într-un cadru animat de concerte, jocuri de lumini și surprize pentru toate gusturile. Evenimentul va debuta în jurul orei 22:00, iar atmosfera va fi încălzită de muzică live și de activități gândite să transforme noaptea dintre ani într-o experiență memorabilă. Clipa simbolică a trecerii în noul an va fi marcată de un concert susținut de Andrei Bănuță, care va urca pe scenă chiar înainte de miezul nopții pentru a-și întâlni fanii și a interpreta cele mai cunoscute piese din repertoriul său.

După ce artificiile vor colora cerul, distracția nu se va opri. Programul va continua cu muzică tradițională, interpretată de taraful de la Iancu Jianu, o alegere care a fost apreciată și la edițiile anterioare ale evenimentului. Organizatorii anunță un foc de artificii de mari dimensiuni, dar și o serie de facilități menite să asigure confortul participanților, preparate calde, dulciuri, vin fiert și alte surprize pregătite special pentru această noapte.

Un element inedit al Revelionului din acest an este patinoarul amplasat în imediata apropiere a scenei, care le va permite celor dornici de ceva diferit să intre în noul an… pe gheață, cu muzica în fundal și artificiile deasupra.

Slătinenii sunt așteptați pe 31 decembrie, în Parcul Tineretului, pentru o noapte de sărbătoare care îmbină tradiția, distracția și spiritul noului început.