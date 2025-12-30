Morunglav. Patru persoane reținute după un conflict violent

Patru persoane au fost reținute de polițiștii olteni, fiind cercetate pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și pentru lovire sau alte violențe, după un incident produs de Crăciun în comuna Morunglav. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Olt, la data de 25 decembrie 2025, în jurul orei 23:10, poliția a fost sesizată prin apel 112 despre faptul că mai multe persoane se agresează reciproc pe terasa unei societăți comerciale din localitate. La fața locului s-au deplasat imediat polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 1 Bobicești.

Din primele verificări, oamenii legii au stabilit că mai multe persoane, aflate sub influența băuturilor alcoolice, au intrat în conflict, agresându-se reciproc și tulburând ordinea publică. În urma incidentului, a fost întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. După administrarea probatoriului, la data de 29 decembrie 2025, față de patru dintre persoanele implicate a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acestea fiind introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Olt. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-au produs faptele.

IPJ Olt subliniază că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv prezumția de nevinovăție.