Ion Doldurea: „Sănătatea caracalenilor, prioritate prin modernizarea Spitalului Municipal Caracal”

Finalul anului aduce vești bune pentru locuitorii municipiului Caracal. Spitalul Municipal a recepționat ultimele echipamente achiziționate prin proiectul „Investiții în infrastructura ambulatoriului din cadrul Spitalului Municipal Caracal”, menite să aducă servicii medicale mai sigure și mai eficiente.

Noile echipamente vor fi folosite în cabinetele de urologie, pneumologie, ORL, oftalmologie, cardiologie, pediatrie, psihiatrie, chirurgie generală, medicină generală, ginecologie, recuperare medicală, imagistică și laboratorul de analize. „Prin modernizarea ambulatoriului, ne dorim ca pacienții să beneficieze de tratamente la standarde moderne, într-un mediu sigur și performant”, a declarat primarul Ion Doldurea.

Alături de viceprimarul Lari Pătran, primarul Doldurea s-a aflat în Ambulatoriu pentru a discuta cu conducerea Spitalului despre noi proiecte menite să dezvolte infrastructura medicală a orașului. Investițiile vizează nu doar dotarea cu echipamente moderne, ci și reabilitarea și modernizarea spațiilor dedicate pacienților.

