Tânăr de 19 ani, arestat preventiv după ce și-a agresat fosta parteneră și a încălcat ordinul de protecție

Un tânăr de 19 ani din comuna Buzescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de lovire sau alte violențe și de încălcarea unui ordin de protecție emis anterior de Judecătoria Slatina. Măsura a fost dispusă de instanță la data de 28 decembrie 2025, la propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Olt, incidentul a avut loc în data de 26 decembrie 2025, în jurul orei 15:20. Polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 8 Perieți au fost sesizați de o tânără de 19 ani, din comuna Șerbănești, care a reclamat faptul că a fost agresată fizic de un tânăr ce s-a deplasat la domiciliul său, deși împotriva acestuia exista un ordin de protecție în vigoare.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că sesizarea se confirmă, stabilind că tânărul ar fi lovit-o pe victimă și ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție emis anterior de instanță. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și nerespectarea ordinului de protecție. În urma probelor administrate, sub coordonarea procurorului de caz, la data de 27 decembrie 2025 a fost dispusă reținerea tânărului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. A doua zi, tânărul a fost prezentat Judecătoriei Slatina, care a admis propunerea Parchetului și a decis arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Reprezentanții IPJ Olt precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile prevăzute de Codul de procedură penală.

Totodată, polițiștii reamintesc faptul că ordinul de protecție este o măsură legală esențială în combaterea violenței domestice, iar încălcarea acestuia constituie infracțiune. Persoanele aflate în situații de risc sunt încurajate să solicite sprijinul autorităților, poliția fiind permanent pregătită să intervină pentru protejarea vieții și integrității cetățenilor.