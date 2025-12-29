Polițiștii olteni, la datorie în minivacanța de Crăciun. Sute de sancțiuni și zeci de permise reținute

În minivacanța prilejuită de sărbătorile de Crăciun, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice din județ. Activitățile au avut ca obiectiv principal prevenirea faptelor de violență și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. O atenție deosebită a fost acordată depistării conducătorilor auto care nu respectă legislația rutieră, în special a celor care au urcat la volan sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, precum și a șoferilor care au depășit limitele legale de viteză.

Pe parcursul acestei perioade, polițiștii au intervenit la 261 de solicitări, dintre care 223 au fost primite prin intermediul Serviciului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 331 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 125.000 de lei. Totodată, ca măsură complementară pentru abaterile constatate în trafic, au fost reținute 14 permise de conducere. Dintre acestea, trei au fost reținute pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, patru pentru conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise, iar șapte pentru alte încălcări ale normelor rutiere.

Polițiștii au retras și 19 certificate de înmatriculare, în principal pentru defecțiuni tehnice ale autovehiculelor sau pentru nerespectarea obligațiilor legale. De asemenea, au fost constatate nouă infracțiuni la regimul rutier.

Reprezentanții IPJ Olt transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul fiind protejarea cetățenilor și crearea unui climat de siguranță pe drumurile publice și în comunitate.