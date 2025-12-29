Jandarmeria Olt își completează efectivele cu doi tineri subofițeri proaspăt absolvenți

Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt și-a completat efectivele cu doi tineri subofițeri care au finalizat recent cursurile Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” din Drăgășani și au ales să își înceapă cariera în cadrul unității, în urma rezultatelor obținute la absolvire. Este vorba despre sergent major Stănică Eduard Constantin, în vârstă de 19 ani, care a încheiat pregătirea militară cu media 9,41. Tânărul se remarcă prin seriozitate, spirit de echipă și preocupare constantă pentru perfecționare profesională, abordând debutul activității cu maturitate și dorința de a acumula experiență practică. Cel de-al doilea subofițer este sergent major Munteanu Antonio Gabriel, în vârstă de 20 de ani, absolvent cu media 9,34. Disciplinat și echilibrat, acesta privește începutul carierei militare ca pe o etapă importantă de consolidare profesională și de asumare treptată a responsabilităților specifice misiunilor jandarmeriei.

Un element comun în parcursul celor doi tineri este faptul că provin din familii în care frații mai mari activează în structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, experiența acestora reprezentând un reper important în alegerea carierei militare. Cei doi subofițeri își vor desfășura activitatea în cadrul Detașamentului 2 Jandarmi Slatina, unde vor fi integrați gradual, cu sprijinul personalului cu experiență, în conformitate cu procedurile interne de formare a cadrelor aflate la început de drum.

Reprezentanții Jandarmeriei Olt subliniază că instituția acordă o importanță deosebită pregătirii și dezvoltării profesionale a tinerilor militari, promovând un climat organizațional bazat pe responsabilitate, respect și spirit de echipă, în slujba comunității.