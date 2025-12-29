DIN PERSPECTIVE ROMÂNEȘTI: JUDEȚUL OLT-POATE DEVENI UN JUDEȚ PILOT PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „SOCIETATEA 5.0”?

DIN PERSPECTIVE ROMÂNEȘTI: JUDEȚUL OLT-POATE DEVENI UN JUDEȚ PILOT PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI...

O analiză jurnalistic-explorativă

O întrebare necesară, nu un slogan

Când vorbim despre Societatea 5.0, vorbim adesea despre Japonia, despre roboți, orașe inteligente și tehnologii de vârf. Mai rar ne întrebăm cum ar putea arăta acest concept într-un județ românesc obișnuit, cu sate îmbătrânite, tineri plecați la muncă în străinătate și administrații locale aflate sub presiune constantă.

Pornind de la această întrebare, județul Olt apare nu ca o alegere exotică, ci ca una logică: un teritoriu care concentrează multe dintre vulnerabilitățile României reale. Tocmai de aceea, Oltul ar putea deveni un județ pilot credibil pentru testarea unei Societăți 5.0 adaptate contextului românesc.

Ce este, de fapt, Societatea 5.0?

Conceptul de Societate 5.0 propune o etapă de dezvoltare în care tehnologiile avansate – inteligență artificială, analiza de date, automatizare – sunt puse în slujba omului, nu invers. Nu este o cursă pentru digitalizare totală, ci o încercare de a corecta excesele Societății 4.0, unde eficiența economică a ajuns adesea să primeze în fața coeziunii sociale.

Într-o formulare simplă: Societatea 5.0 încearcă să răspundă la o întrebare esențială – cum folosim tehnologia pentru a trăi mai bine, nu doar mai repede?

De ce Oltul și nu un pol tehnologic?

La prima vedere, județul Olt nu pare candidatul ideal pentru un experiment de acest tip. Nu este un hub IT, nu atrage investiții spectaculoase în tehnologie și nu apare frecvent în topurile inovației.

Tocmai aici apare însă argumentul principal: dacă un model de Societate 5.0 funcționează într-un județ cu infrastructură limitată, cu o populație rurală semnificativă și cu probleme sociale reale, atunci el are șanse să fie replicabil la scară națională.

Oltul este un test de realism, nu de imagine.

Educația: între lipsuri și oportunități

Un prim domeniu unde un proiect pilot ar putea aduce rezultate vizibile este educația. În multe comunități din Olt, accesul la resurse educaționale de calitate este inegal, iar abandonul școlar rămâne o problemă.

Tehnologiile digitale și instrumentele bazate pe inteligență artificială ar putea fi folosite nu pentru a înlocui profesorii, ci pentru a:

sprijini copiii cu ritmuri diferite de învățare;

oferi conținut personalizat elevilor din mediul rural;

reduce decalajele dintre școli.

Cheia este ca tehnologia să fie un suport discret, nu un substitut.

Sănătatea: mai aproape de pacient

Accesul la servicii medicale este o altă vulnerabilitate cunoscută a județului. Telemedicina, dosarul medical electronic și sistemele de monitorizare preventivă ar putea reduce presiunea asupra spitalelor și costurile pentru pacienți.

Într-o logică a Societății 5.0, medicul rămâne figura centrală, iar tehnologia devine un instrument care îi oferă timp, date și continuitate în actul medical.

Administrația: de la reacție la prevenție

O administrație locală care utilizează inteligent datele poate trece de la reacția întârziată la prevenție: identificarea timpurie a abandonului școlar, a sărăciei energetice sau a problemelor de sănătate publică.

Pentru cetățean, asta s-ar traduce nu prin mai multe platforme complicate, ci prin servicii mai simple și mai predictibile.

Agricultura și economia locală

Într-un județ cu profil agricol, Societatea 5.0 nu înseamnă ferme robotizate futuriste, ci soluții pragmatice: monitorizarea resurselor, reducerea pierderilor, sprijinirea micilor producători și conectarea lor la piețe.

Tehnologia nu ar înlocui tradiția, ci ar ajuta-o să supraviețuiască.

Riscuri reale, nu teoretice

Un astfel de proiect nu este lipsit de riscuri. Există pericolul ca inițiativa să fie capturată politic, respinsă cultural sau transformată într-un simplu exercițiu de imagine.

Proiectul „Societatea 5.0” eșuează atunci când devine tehnocrație, când decizia umană este diluată în algoritmi sau când comunitățile locale sunt excluse din proces.

O posibilă lecție pentru România

Județul Olt nu promite miracole tehnologice. Promite, însă, ceva poate mai important: un test onest al compatibilității dintre tehnologie și viața reală a oamenilor.

Dacă Societatea 5.0 poate prinde rădăcini aici, atunci România ar putea vorbi despre modernizare nu ca despre o imitație grăbită, ci ca despre o construcție proprie, atent calibrată.

Poate că adevărata inovație nu va fi tehnologică, ci una de măsură și echilibru.

Comentariu jurnalistic.: Chiar dacă există riscul unei noi legi de organizare administrativă și includerii județului Olt într-un județ cu statut regional(să spunem Județul regional Oltenia cu reședința administrativă în Craiova, județ regional care să reunească județele: Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinți și Gorj), tot este necesară supunerea atenției acestui proiect unei conștientizări publice la nivelul actualului județ Olt.

Co-creație jurnalistică inter-intelligence și validare pentru public, Andrei Suman