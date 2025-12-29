Bărbat din Caracal, arestat preventiv după ce și-a agresat concubina și a încălcat ordinul de protecție

Un bărbat în vârstă de 52 de ani, din municipiul Caracal, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru violență în familie și încălcarea ordinului de protecție provizoriu, informează Inspectoratul de Poliție Județean Olt.

Potrivit polițiștilor, în seara zilei de 26 decembrie 2025, în jurul orei 23:30, o femeie din Caracal a apelat numărul unic de urgență 112, reclamând faptul că a fost agresată fizic de concubinul său. Incidentul ar fi avut loc la domiciliul comun, pe fondul consumului de alcool. În urma intervenției polițiștilor și a completării formularului de evaluare a riscului, s-a constatat existența unui pericol iminent, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru protejarea victimei. Deși i-a fost oferită această posibilitate, femeia a refuzat montarea unui sistem electronic de supraveghere.

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal. La doar câteva ore după emiterea ordinului de protecție, în dimineața zilei de 27 decembrie 2025, în jurul orei 04:30, victima a sesizat din nou autoritățile, reclamând faptul că bărbatul a încălcat măsurile dispuse și s-a prezentat la domiciliul acesteia. În acest context, polițiștii au întocmit un al doilea dosar penal, de această dată pentru încălcarea ordinului de protecție provizoriu. În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Ulterior, la data de 28 decembrie 2025, acesta a fost prezentat Judecătoriei Caracal, care a admis propunerea Parchetului și a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Reprezentanții IPJ Olt precizează că, pe parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Totodată, polițiștii reamintesc faptul că ordinul de protecție este o măsură legală esențială pentru protejarea victimelor violenței domestice și încurajează persoanele aflate în situații similare să solicite sprijinul autorităților, care sunt pregătite să intervină pentru asigurarea siguranței acestora.