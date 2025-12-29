92 de ani de la asasinarea lui Ion Gheorghe Duca. Mesajul deputatului Gigel Știrbu: „Un simbol al democrației și al curajului politic”

92 de ani de la asasinarea lui Ion Gheorghe Duca. Mesajul deputatului...

La 92 de ani de la asasinarea lui Ion Gheorghe Duca, una dintre personalitățile marcante ale României interbelice, memoria fostului prim-ministru liberal este readusă în atenția publicului ca reper al curajului civic și al angajamentului față de valorile democratice.

Deputatul de Olt, Gigel Știrbu, a transmis, la 29 decembrie 2025, un mesaj de omagiere a liderului liberal, subliniind rolul esențial pe care Ion Gheorghe Duca l-a avut în modernizarea României. În calitate de prim-ministru și conducător al Partidului Național Liberal, Duca a susținut dezvoltarea economică, investițiile în educație și promovarea progresului social, într-o perioadă marcată de frământări politice și tensiuni ideologice.

Potrivit deputatului, Ion Gheorghe Duca a fost „un om al echilibrului și al rațiunii”, care a avut forța morală de a se opune extremismului, chiar cu prețul vieții. Asasinarea sa, în decembrie 1933, rămâne un moment tragic în istoria României, dar și un simbol al sacrificiului făcut în numele democrației și al libertății.

„Jertfa lui Ion Gheorghe Duca continuă să ne amintească de responsabilitatea pe care o avem față de valorile democratice și de necesitatea apărării statului de drept”, a transmis Gigel Știrbu, adăugând că recunoașterea contribuției sale este esențială pentru înțelegerea construcției statului român modern.