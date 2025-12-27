Deputat S.O.S. ROMÂNIA de Olt, Țiu Mihai-Adrian – La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Ștefan!

Sfântul Ștefan, martirul adevărului și al curajului

Sărbătoarea Sfântului Ștefan, întâiul martir al creștinătății, reprezintă un moment de reculegere și de rugăciune. Ne amintim că dreptatea și credința nu au fost niciodată câștigate fără jertfă. Sfântul Ștefan a avut curajul să spună adevărul chiar și atunci când acesta a deranjat, plătind cu viața pentru convingerile sale, iar jertfa sa rămâne, peste veacuri, un simbol al curajului, al adevărului rostit fără teamă și al demnității păstrate până la capăt.

Astăzi, într-o lume în care reperele morale sunt tot mai des puse la încercare, exemplul Sfântului Ștefan ne cheamă la unitate și la responsabilitate față de aproapele nostru și față de neam. Credința, adevărul și dreptatea nu pot fi învinse atunci când sunt apărate cu inima curată și cu respect pentru valorile fundamentale ale societății.

România are nevoie de oameni care să apere valorile fundamentale, să spună lucrurilor pe nume și să rămână drepți, indiferent de presiuni. Vă doresc tuturor puterea de a rămâne statornici în credință, uniți în fața încercărilor și încrezători că dreptatea va învinge.

Spiritul jertfei și al dăruirii să ne întărească mereu în fața încercărilor și să ne călăuzească pașii spre bine, în demnitate și solidaritate. În această zi importantă pentru creștini, vă transmit tuturor urări de pace sufletească, sănătate și lumină.

La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Ștefan!

Deputat S.O.S. ROMÂNIA de Olt, Țiu Mihai-Adrian

Deputat al României