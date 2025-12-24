Pompierii olteni, la datorie de Crăciun. Peste 100 de salvatori se vor afla în dispozitiv operativ

În minivacanța prilejuită de Sărbătoarea Crăciunului, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt sunt mobilizați și pregătiți să intervină prompt pentru protejarea vieții și bunurilor cetățenilor. Cu tehnica de intervenție din dotare, salvatorii vor acționa pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor medical de urgență și salvarea persoanelor aflate în situații de risc. Zilnic, peste 100 de pompieri olteni se vor afla în dispozitiv operativ, numărul acestora putând fi suplimentat, la nevoie, cu salvatori din turele libere, astfel încât orice solicitare să poată primi un răspuns rapid și eficient.

În paralel cu misiunile operative, inspectorii de prevenire desfășoară, în această perioadă, acțiuni de îndrumare, control și verificare, precum și activități de informare preventivă. Acestea au loc în unități de alimentație publică, spații comerciale, lăcașuri de cult și ansambluri mănăstirești, scopul fiind creșterea gradului de siguranță a populației pe durata sărbătorilor de iarnă. Pentru ca aceste zile să rămână un prilej de bucurie și liniște pentru întreaga familie, reprezentanții ISU Olt reamintesc cetățenilor principalele măsuri de prevenire a incendiilor și accidentelor. Printre acestea se numără amplasarea bradului la distanță de sursele de căldură și fără a bloca căile de acces sau evacuare, evitarea folosirii instalațiilor electrice improvizate și oprirea acestora atunci când locuința este părăsită.

De asemenea, este recomandat să nu fie aprinse lumânări sau artificii în brad, să nu fie suprasolicitată instalația electrică prin utilizarea simultană a mai multor aparate și să nu fie lăsate sobele aprinse nesupravegheate sau pe timpul nopții. O atenție sporită trebuie acordată și copiilor, care trebuie supravegheați permanent pentru a nu avea acces la instalații electrice, artificii sau alte obiecte periculoase.

Pompierii olteni transmit că își doresc să se bucure alături de comunitate de Sărbătoarea Crăciunului, fără evenimente nedorite, și îi îndeamnă pe toți cetățenii să respecte măsurile de siguranță pentru a preveni situațiile care le-ar putea pune viața în pericol.