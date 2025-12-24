Polițiștii olteni avertizează. Folosirea iresponsabilă a materialelor pirotehnice poate avea consecințe grave

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat, marți, 23 decembrie 2025, o acțiune de informare și prevenire în municipiul Slatina, în cadrul campaniei naționale „Siguranța nu este un artificiu”. Activitatea a fost organizată de Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, în colaborare cu polițiștii Poliției Municipiului Slatina, și a avut ca obiectiv principal informarea cetățenilor cu privire la riscurile majore generate de utilizarea necorespunzătoare a articolelor pirotehnice.

Pe parcursul acțiunii, oamenii legii au discutat cu locuitorii municipiului despre pericolele la care se expun atunci când folosesc materiale pirotehnice fără a respecta normele de siguranță și prevederile legale. Totodată, au fost distribuite materiale informative menite să sublinieze importanța protejării vieții, a integrității corporale și a bunurilor personale. Reprezentanții IPJ Olt atrag atenția că utilizarea necorespunzătoare a articolelor pirotehnice poate duce la accidente grave, uneori cu urmări ireversibile, motiv pentru care respectarea legislației și adoptarea unui comportament responsabil sunt esențiale.

Astfel de activități preventive vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind reducerea riscului de producere a accidentelor și creșterea gradului de siguranță în rândul comunității.