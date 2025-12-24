Ministrul Florin Barbu: „Serele și solariile fermierilor rămân neimpozitate”

Serele și solariile utilizate de fermieri și de gospodăriile populației vor rămâne neimpozitate, după ce Guvernul a decis modificarea Codului Fiscal în ședința desfășurată în seara zilei de marți, 23 decembrie 2025. Anunțul a fost făcut de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, care a subliniat că măsura reprezintă un sprijin concret pentru producătorii agricoli din România. Potrivit noilor prevederi, clădirile folosite ca sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, precum și silozurile și pătulele destinate depozitării și conservării cerealelor vor continua să fie scutite de impozit. Decizia vine după ce Ministerul Finanțelor a renunțat la propunerea de taxare a acestor construcții, acceptând argumentele prezentate de Partidul Social Democrat.

„Este o decizie corectă, care evită punerea unei presiuni suplimentare pe umerii fermierilor români. Producătorii agricoli au nevoie de sprijin real, nu de măsuri care să le îngreuneze activitatea”, a declarat Florin Barbu.

Ministrul a reiterat faptul că eventualele venituri aduse la bugetul de stat prin impozitarea acestor construcții ar fi fost nesemnificative, în timp ce impactul asupra sectorului agricol ar fi fost unul negativ. „Am spus-o și o repet: fermierii noștri trebuie ajutați, nu împiedicați prin decizii cu un impact marginal asupra veniturilor statului”, a precizat oficialul.