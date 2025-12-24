Despre drepturi și libertăți. Dosarul Ungureanu și ceilalți. Control judiciar ridicat

Justiția se face în interesul legii, dar cu respectarea depturilor și libertăților funamentale de care trebuie să beneficieze orice persoană aflată în relație procesuală cu această putere a statului. O frază aparent cu un conținut teoretic care are greutate abia atunci când cineva este vizat de o anchetă judiciară.

Pornind de la acestă premisă, în acest context, Curtea de Apel Craiova a judecat și pronunțat în după-amiaza zilei de 23 decembrie 2025, hotărârea privind controlul judiciar instituit încă din iunie 2022, față de omul de afaceri Mircea Ungureanu, primarul ales al comunei Vitomirești, Robert Rotea, și nu numai. Oarecum suprinzătoare decizia definitivă a magistraților de la Curte, vine să învingă prezumția de vinovăție prestabilită, cea care părea că domină prezumția garantată de nevinovăție privind drepturile și libertățile acestor persoane. Timp de aproape trei ani și jumătate, prin decizii succesive, atât la Tribunalul Olt, cât și la Curtea de Apel Craiova, controlul judiciar a fost un mod prin care a fost inclus în normal, o stare care trebuie să fie o măsură excepțională, limitată în timp, justificată prin împrejurări obiective și concrete.

Persoanele în cauză au avut limitat dreptul la deplasare, condiționarea accesului la loc de muncă, cu o evaluare partinică privind proporționalitatea existenței unui pericol real. Îngrădind dreptul fundamental la viață privată și libertate de mișcare. Asta până în după-amiaza zilei de 23 decembrie 2025.

Decizie în interesul legii. Nicidecum o favoare acordată

Decizia Curții de Apel Craiova, cea care admite contestațiile și desființează încheierea atacată prin rejudecare, nu trebuie privită ca un favor făcut către Ungureanu Mircea, Rotea Ion Robert, Trăneci Gheorghe, ci ca o constatare a unei stări de fapt, unde egalitatea în fața legii pune în ecuație și aceste persoane. Mai târziu, decât practica judiciară obișnuită, dar acest târziu nu este sinonim cu niciodată. Vorbim de proporționalitate, de o stare concretă, de o conduită a acestora în măsura în care timp de trei ani și jumătate nu a existat niciun indiciu privind o posibilă sustragere de la actele specifice pe fondul unei conduite procesuale ireproșabile.

Iată conținutul deciziei emise de Curtea de Apel Craiova: „Admite contestaţiile formulate de inculpaţii Rotea Ion Robert, Trăneci Gheorghe şi Ungureanu Mircea împotriva încheierii nr. 219 din 17.12.2025 pronunţată Tribunalul Olt în dosarul nr. 3435/104/2022/a26. Desfiinţează încheierea atacată şi rejudecând: Revocă măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii Rotea Ion Robert, Trăneci Gheorghe şi Ungureanu Mircea prin încheierea nr. 186/23.10.2025 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 3435/104/2022/a24, definitivă prin decizia penală nr. 460/03.11.2025 a Curţii de Apel Craiova”.

Scurt istoric al cazului

Asupra celor trei și nu numai, rechizitoriul ST DNA Craiova, reține diverse participații prin care ar exista un prejudiciu de aproape 30 de milioane de lei rezultat din lucrările unui șantier de îmbunătățire a infrastructurii de pe raza comunei Vitomirești. Lucrări care deja au prins contur și produc efecte benefice asupra comunității prin siguranță și confort deși șantierul este în lucru. Asta judecă Tribunalul Olt pe fondul cauzei, o stare de fapt, versul o alegație narativă susținută de procurorul de caz până la soluționarea cauzei prin ridicarea controlului judiciar se produce un echilibru judiciar, consfințind prin libertatea datorată ridicării măsurilor de control judiciar, dreptul la un proces unde judecătorul trebuie să țină seama de starea de fapt a drumurilor, de depozițiile martorilor, în contradictoriu cu acuzațiile din rechizitoriu. Între o realitate și o negare a evidenței, pentru a prescurta maximal starea de fapt. Pe seama controlului mai trebuie spus că, anterior deciziei de la Curtea de Apel Craiova, el fusese menținut la Tribunalul Olt, calea de atac a arătat altceva. Rămâne ca judecata pe fond să producă adevăr, prin luarea la cunoștință a unei stări de fapt, un șantier care produce satisfacție pe plan local, cu niște lucrări care deja trec cu succes proba de rezistență cauzată de trecerea timpului.