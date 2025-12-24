AVEM NEVOIE DE UN MANIFEST AL INCERTITUDINII RAȚIONALE?

Într-o epocă în care toată lumea pretinde că știe, iar algoritmii par să știe totul înaintea noastră, este necesar să reabilităm o atitudine mai veche, dar mereu proaspătă: îndoiala rațională. Nu vorbim despre neîncrederea sterilă, ci despre capacitatea de a recunoaște limitele cunoașterii într-un mediu care ne presează să avem opinii certe despre orice, aproape instantaneu.

Ideea nu este nouă. Socrate formula, acum 2400 de ani, punctul zero al lucidității: „Știu că nu știu.”

Astăzi, însă, această afirmație devine mai actuală decât a fost vreodată. Lumea a intrat într-o eră în care informația este abundentă, dar sensul a devenit tot mai rar. Avem acces la un volum impresionant de datele, însă nu la criteriile de a le ordona.

De aceea, apreciez că avem nevoie de un Manifest al Incertitudinii Raționale — nu ca exercițiu filosofic abstract, ci ca principiu civic și cognitiv.

1. Incertitudinea nu este slăbiciune. Este igiena mentală a epocii digitale.

Într-un climat saturat de certitudini fabricate — de pe rețelele sociale, din bula personalizată a algoritmilor sau din discursul public — recunoașterea propriilor limite devine ca o formă de protecție.

Nu poți fi manipulat ușor atunci când accepți că nu știi totul. Nu pot fi radicalizat dacă îndoiala rămâne metodă, nu excepție.

2. Există mai multe forme de necunoaștere – și trebuie să înțelegem.

Nu trăim doar cu „nu știu”-ul simplu. Trăim cu straturi diferite de ignoranță:

· Nu știu că știu — intuiții și experiențe tăcute care ne ghidează.

· Nu știu că nu știu — zona periculoasă a certitudinilor false.

· Știu cum să nu știu — capacitatea de a amâna un răspuns pripit.

· Nu știu ce și cât ar trebui să știu — problema epocii noastre: orientarea fără busolă în excesul informațional.

Nu acestea sunt problemele, ci ignoranța de a nu le vedea.

3. In fața tehnologiilor inteligente, incertitudinea devine spațiul libertății.

Inteligența algoritmică poate prelucra, corela, anticipa, dar nu poate înțelege în sensul uman al termenului.

Dacă oamenii devin prea siguri pe „răspunsurile” date de sistemele algoritmice, atunci vom risca să delegăm nu doar sarcini tehnice, ci și judecăți de valoare.

Incertitudinea rațională ne protejează de acest derapaj.

Ea ne amintește că între om și algoritm există o diferență calitativă: omul reflectă asupra propriei necunoașteri; algoritmul nu.

4. Nu putem și nu trebuie să știm totul. Și această alternativă este perfect în regulă.

Societatea ne împinge spre hipercompetență, multitasking, învățare continuă. Dar există o limită între a fi informat și a fi supraîncărcat.

Uneori, a nu ști ceva la timp, a nu răspunde imediat, a nu absorbi tot poate fi o alegere sănătoasă.

Incertitudinea rațională înseamnă dreptul de a respira cognitiv, într-o lume care ne sufocă cu informație.

5. Dincolo de toate acestea, întrebarea este mai importantă decât răspunsul.

Societățile care dialoghează progresează. Cele care afișează certitudini premature se blochează.

Reinstalarea întrebărilor în centrul vieții este poate cel mai important act civic al momentului.

În loc de concluzie:

Incertitudinea rațională nu cere să renunțăm la cunoaștere, ci să o folosim cu măsură, cu etică și luciditate. De asemenea, ne cere să nu ne grăbim spre certitudini și să nu ne lăsăm împinși în extreme. Și pentru toate acestea, noi nu trebuie niciodată să confundăm informația cu înțelepciunea.

Într-o lume care se prăbușește în zgomotul propriilor certitudini,

îndoiala calmă poate fi ultimul refugiu la rațiune.

Co-creație INU-IAlg și validare text pentru public, Andrei Suman