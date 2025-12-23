Prefectul și subprefectul de Olt, audiați la Parchetul Militar!

Informații despre o posibilă anchetă în care sunt vizate persoanele de conducere din Prefectura Olt, prefectul Cosmin Floreanu si subprefectul Ștefan Nicolae, au apărut încă de după amiază.

Nimic oficial, cei doi sunt vizați de o anchetă legată de participarea acestora, în luna mai, pe un poligon militar de pe raza comunei Redea.

Acolo, fără drept, cei doi ar fi executat trageri cu arme militare.

Audierea mai vizează și cadre militare, cu funcții speciale, care au permis un uz de armă fără drept în cazul celor doi.

Până acum, la redactarea celor de mai sus, nu au fost dispuse măsuri privind restricționarea unor drepturi în cazul celor doi demnitari.

Până acum, în condițiile de mai sus nu există un punct de vedere din partea Guvernului României!

Informația este în curs de actualizare…