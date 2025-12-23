Opt noi pompieri întăresc echipa ISU Olt

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt își consolidează, începând de luni, 23 decembrie 2025, capacitatea operațională prin încadrarea unui maistru militar și a șapte subofițeri, proaspăt absolvenți ai Școlii de Subofițeri Pompieri și Protecție Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldești, promoția decembrie 2025.

Cei opt tineri pompieri vor activa atât în cadrul Serviciului Logistic, cât și în subunitățile de intervenție din Slatina, Stoenești și Vișina, structuri unde profesionalismul, curajul și spiritul de echipă sunt esențiale pentru succesul fiecărei misiuni desfășurate în sprijinul cetățenilor.

Conducerea ISU Olt le urează bun venit noilor colegi și le transmite mult succes în activitate, misiuni încheiate cu bine și împliniri profesionale, asigurându-i totodată de sprijinul instituției pe drumul ales, dedicat protejării comunității și salvării de vieți.