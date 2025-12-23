Excelența Sa Dr. Manoj Kumar Mohapatra, ambasadorul Indiei, vizită oficială la Caracal

Municipiul Caracal a fost, luni, 22 decembrie 2025, gazda unei vizite oficiale de rang înalt. Excelența Sa Dr. Manoj Kumar Mohapatra, ambasadorul Indiei la București, s-a aflat într-o întrevedere cu conducerea administrației locale, în cadrul căreia au fost analizate oportunitățile de investiții străine și potențialul de dezvoltare al orașului. În discuțiile purtate la Primăria Caracal, primarul municipiului, Ion Doldurea, a prezentat principalele atuuri ale orașului pentru mediul de afaceri internațional. Acesta a subliniat existența unei resurse umane calificate în diverse domenii, poziționarea strategică a municipiului, precum și infrastructura de transport favorabilă. Conectarea rapidă la rețeaua rutieră națională prin drumul expres care asigură legătura cu autostrada A1, accesul facil la Aeroportul Internațional Craiova și posibilitatea transportului de marfă pe calea ferată au fost evidențiate drept elemente-cheie pentru potențialii investitori.

Vizita oficială a inclus și un tur al orașului, la care au participat primarul Ion Doldurea și viceprimarul Lari Pătran. Delegația a vizitat Muzeul de Etnografie și Istorie Urbană „Ion Hagiescu Miriște” și Teatrul Național din Caracal, importante obiective istorice și culturale ale municipiului.