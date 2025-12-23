Daruri și speranță pentru micii pacienți. Gest de suflet la Spitalul Județean de Urgență Slatina

Spiritul sărbătorilor a adus bucurie și emoție în rândul copiilor internați la Spitalul Județean de Urgență Slatina, grație unui gest de solidaritate și generozitate venit din partea unor oameni cu suflet mare. Doamna Siminica Mirea, antreprenor și vicepreședinte PSD Olt, alături de doamna Corina Chilom, avocat, s-au implicat activ în acțiuni caritabile dedicate micilor pacienți, ajutându-l pe Moș Crăciun să ajungă mai devreme în saloanele spitalului. Prin intermediul Asociației „Speranță pentru Ziua de Mâine”, donațiile constând în jucării și dulciuri au fost oferite copiilor internați în mai multe secții ale unității medicale, Pediatrie, Ortopedie, Chirurgie Infantilă, ORL, Recuperare Neuromotorie Copii și Neuropsihiatrie Infantilă. De asemenea, darurile au ajuns și la micuții aflați în Unitatea de Primiri Urgențe Pediatrie, aducând zâmbete și momente de alinare în clipe dificile.

Conducerea spitalului și cadrele medicale au transmis mulțumiri tuturor celor care se gândesc la pacienți și care sprijină constant activitatea personalului medical. Astfel de inițiative demonstrează că solidaritatea și empatia pot transforma suferința în speranță.