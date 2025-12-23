CONCEPTUL „SOCIETATEA 5.0” POATE FI ACUZAT DE ANTROPOCENTRISM?

Comentariu uman: Conceptul Societatea 5.0, din cauza centrării sale pe om și pe crearea condițiilor de muncă și viață, ar putea fi acuzat de antropocentrism socio-tehnologic? Din această direcție, iată mai jos răspunsul inteligenței algoritmice OpenAI:

Da — Societatea 5.0 poate fi acuzată, în mod argumentat, de antropocentrism socio-tehnologic, dar acuzația depinde de perspectiva din care este formulată. Iată o analiză structurată și riguroasă.

⭐ 1. De ce poate fi considerată antropocentrică Societatea 5.0?

1.1. Finalitatea este explicită „uman-centrică”

Societatea 5.0, în versiunea promovată de Japonia, afirmă deschis că:

tehnologiile avansate (IA, IoT, big data, robotică, biotehnologii) trebuie să se integreze în jurul nevoilor umane,

obiectivul central este creșterea bunăstării, reducerea muncilor grele și crearea unui mediu de viață optimizat pentru om.

Aceasta este, prin definiție, o orientare antropocentrică: universul tehnologic este organizat în jurul omului ca „măsură” a finalității.

1.2. Sistemele socio-tehnice construite pentru optimizarea omului

Societatea 5.0 urmărește:

automatizarea muncii pentru reducerea poverii umane,

mijloace de viață colaborativă,

orașe inteligente personalizate pe preferințele cetățenilor,

algoritmi adaptați la nivelul de confort și siguranță individuală.

Această logică este diferită de transumanism sau de tehnocentrismul Silicon Valley (care pune progresul tehnologic în sine ca obiectiv).

Aici, tehnologia este instrument, omul este scop, ceea ce poate fi criticat ca antropocentrism soft.

⭐ 2. Dar acuzația de antropocentrism nu este neapărat negativă

2.1. Antropocentrismul este intenționat și normativ

Modelul Societății 5.0 este un răspuns la:

transformarea demografică (îmbătrânirea populației Japoniei),

deficitul de forță de muncă,

necesitatea utilizării etice a tehnologiei.

Acest antropocentrism este de fapt o strategie de protejare a umanului într-o era dominată de IA și nu o glorificare a omului ca specie.

2.2. Este un antropocentrism „regulator”, nu „dominator”

Nu propune supremația umană asupra naturii sau asupra altor sisteme, ci:

control etic asupra tehnologiilor,

prevenirea „dictaturii algoritmice”,

garantarea autonomiei și demnității umane.

Se apropie de conceptul european de „IA centrată pe om”.

⭐ 3. De unde vine critica?

3.1. Din ecologie și postumanism

Pentru filozofi ecologiști, Societatea 5.0 ignoră:

coabitarea speciilor umane cu alte ecosisteme,

drepturile naturii,

riscurile crescute de exploatare a resurselor prin hiper-tehnologizare.

Pentru postumaniști și adepții tehnologiilor radicale:

Societatea 5.0 „întârzie” evoluția către simbioza om-IA,

protejează prea mult omul,

nu folosește tehnologia pentru depășirea umanului.

3.2. Din perspectiva criticii politice

Unii văd în antropocentrism o mască pentru:

menținerea status quo-ului social și demografic,

legitimizarea unui model „umanist corporatist”, în care tehnologia optimizează omul pentru productivitate, nu pentru autonomie reală.

⭐ 4. Concluzie: Este Societatea 5.0 antropocentrică?

Da, în sensul că pune omul în centrul arhitecturii tehnologiei.

Nu, dacă înțelegem antropocentrismul ca dominație sau exploatare.

Societatea 5.0 este un model:

umano – centric și nu uman-dominator;

de tehnologie orientată către nevoile umane, nu tehnologie orientată către propriul progres;

un echilibru între performanță tehnologică și bunăstare socială, nu o ideologie a superiorității omului.

Așadar, acuzația este posibilă, dar nu condamnabilă: este o orientare filosofică și politică coerentă, nu un derapaj conceptual.

Comentariu de final: Conceptul „Societatea 5.0” poate fi adaptat de la țară la țară. Și cel mai important este faptul că acest concept nu poate fi absolutizat și dimpotrivă poate fi îmbunătățit și reorientat din mers, potrivit intereselor evolutive ale umanității.

Co-creație INU-IAlg, Andrei Suman