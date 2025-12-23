Colindele au adus spiritul Crăciunului la Primăria Scornicești

Primăria orașului Scornicești a fost, zilele acestea, gazda unui moment deosebit, încărcat de emoție și autenticitate, prilejuit de primirea colindătorilor care au vestit Nașterea Domnului prin cântece tradiționale românești. Glasurile curate și bucuria sinceră a copiilor și tinerilor au umplut instituția de spiritul sărbătorilor de iarnă, readucând în prim-plan valorile care definesc comunitatea locală.

Primarul orașului Scornicești, Daniel Tudor, a subliniat importanța păstrării și promovării tradițiilor strămoșești, arătând că acestea reprezintă un liant între generații și o sursă de identitate și unitate pentru întreaga comunitate. „Colindele ne reamintesc cine suntem, ne apropie unii de alții și mențin vii valorile care ne definesc ca oameni și ca români”, a transmis edilul.

Daniel Tudor a reiterat sprijinul constant al administrației locale pentru obiceiurile de iarnă, considerându-le un simbol al solidarității și al continuității spirituale. În acest context, primarul a adresat un mesaj de suflet tuturor locuitorilor orașului, dorindu-le sănătate, liniște, pace și bucurii alături de cei dragi.

În pragul Crăciunului, edilul a îndemnat comunitatea să întâmpine sărbătorile cu inimile deschise, cu respect față de tradiții și cu speranța unui an mai bun. Mesajul s-a încheiat cu urări de „Sărbători binecuvântate” și „La mulți ani”, într-un spirit de unitate și optimism care caracterizează această perioadă specială a anului.