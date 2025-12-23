Autobuzul lui Moș Crăciun a adus bucurie copiilor defavorizați din Slatina

Spiritul Crăciunului a prins viață la Slatina printr-o acțiune menită să aducă speranță acolo unde este cea mai mare nevoie. Autobuzul lui Moș Crăciun, inițiativă derulată cu sprijinul Direcției de Asistență Socială din cadrul Primăriei municipiului Slatina, a ajuns în aceste zile la copiii defavorizați aflați în evidența instituției. Pentru mulți dintre acești copii, întâlnirea cu Moș Crăciun nu a fost doar o poveste spusă la gura sobei, ci un moment real, încărcat de emoție și bucurie. Pachetele cu dulciuri, dar mai ales atenția și căldura oferite, au adus zâmbete sincere și au reamintit celor mici că nu sunt singuri și nici uitați de comunitatea din care fac parte.

Acțiunea desfășurată demonstrează importanța colaborării dintre instituțiile locale și impactul pozitiv pe care aceasta îl poate avea asupra comunității. Atunci când empatia și solidaritatea se transformă în fapte concrete, Crăciunul își recapătă sensul autentic, acela de a fi aproape de oameni.

Reprezentanții Primăriei Slatina au transmis mulțumiri tuturor celor implicați în organizarea acestei inițiative, subliniind că Autobuzul lui Moș Crăciun a fost mai mult decât un proiect sezonier, a fost o lecție de umanitate și un mesaj clar că, la Slatina, grija pentru cetățeni rămâne o prioritate.