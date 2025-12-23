Acțiune amplă a polițiștilor olteni. Zeci de sancțiuni aplicate și permise reținute pentru activități ilegale

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat, ieri, 22 decembrie 2025, o acțiune de amploare, cu efective mărite, menită să combată diverse activități ilegale și să crească gradul de siguranță pe drumurile publice din județ. Intervenția a vizat în principal prevenirea și combaterea migrației ilegale, a contrabandei cu produse din tutun, a comercializării neautorizate a materialelor pirotehnice, precum și a transportului și vânzării ilegale de carne și produse din carne. Controalele au avut loc atât pe principalele artere de circulație, cât și în zonele considerate cu risc ridicat.

Polițiștii au verificat autovehicule destinate transportului de persoane și mărfuri, au controlat documentele de proveniență ale bunurilor transportate și au urmărit respectarea legislației rutiere, precum și a normelor privind siguranța alimentară și comercializarea produselor supuse unui regim special. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 68 de sancțiuni contravenționale. Totodată, oamenii legii au reținut treu permise de conducere, 10 certificate de înmatriculare și două seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare. De asemenea, au fost constatate două infracțiuni la regimul rutier.

Reprezentanții IPJ Olt anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul acestora fiind menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, precum și prevenirea și combaterea faptelor ilegale care pot pune în pericol cetățenii.