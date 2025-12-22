Weekend cu controale intense în Olt. Sute de sancțiuni, permise reținute și dosare penale pentru șoferi iresponsabili

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat, weekend-ul trecut, ample acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru creșterea siguranței rutiere pe drumurile din județ. Activitățile au avut ca obiectiv prevenirea faptelor de violență și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, cu accent pe depistarea conducătorilor auto care încalcă regimul legal de viteză sau se urcă la volan sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive. Pe parcursul acțiunilor, polițiștii au intervenit la 124 de solicitări, dintre care 103 au fost primite prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 255 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 96.000 de lei. Ca măsuri complementare pentru abaterile constatate la regimul rutier, oamenii legii au reținut 24 de permise de conducere. Dintre acestea, trei au fost reținute pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, 11 pentru conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar 10 pentru alte abateri rutiere. Totodată, au fost retrase șapte certificate de înmatriculare pentru defecțiuni tehnice sau nerespectarea obligațiilor legale și au fost constatate 12 infracțiuni la regimul rutier.

Unul dintre cazurile semnificative a fost înregistrat în dimineața zilei de 21 decembrie 2025, în jurul orei 09:25, când polițiștii Serviciului Rutier au oprit, în afara localității Colibași, comuna Strejești, un autoturism condus de un bărbat de 46 de ani. Șoferul emana halenă alcoolică, iar testarea cu aparatul etilometru a indicat o valoare de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt.

Un alt incident a avut loc în aceeași zi, în jurul orei 12:00, în comuna Corbu, unde polițiștii din cadrul Poliției orașului Potcoava au depistat un bărbat de 67 de ani, din municipiul Slatina, care circula cu viteză peste limita legală. Deși emana halenă alcoolică, acesta a refuzat atât testarea cu aparatul etilometru, cât și prelevarea de mostre biologice la spital. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional pentru depășirea vitezei legale, iar pe numele său a fost întocmit un dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Reprezentanții IPJ Olt anunță că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind reducerea riscului rutier și creșterea siguranței tuturor participanților la trafic.