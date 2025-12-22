Peste 3.200 de olteni și-au găsit un loc de muncă prin AJOFM Olt în 2025

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt anunță rezultate semnificative în ceea ce privește integrarea pe piața muncii, înregistrate în primele unsprezece luni ale anului 2025. Prin serviciile și măsurile active de stimulare a ocupării forței de muncă, nu mai puțin de 3.237 de persoane au reușit să se angajeze cu sprijinul instituției. Potrivit datelor centralizate până la 30 noiembrie 2025, cele mai multe persoane încadrate în muncă au peste 45 de ani, 1.917 persoane. Alte 460 de persoane au vârste cuprinse între 35 și 45 de ani, 415 au între 25 și 35 de ani, iar 455 sunt tineri sub 25 de ani. Din punct de vedere al mediului de proveniență, 1.450 dintre persoanele angajate provin din mediul urban, în timp ce 1.787 sunt din mediul rural, ceea ce evidențiază o implicare constantă a AJOFM Olt în sprijinirea ocupării forței de muncă la nivelul întregului județ.

Analiza nivelului de pregătire arată că majoritatea persoanelor încadrate în muncă au studii liceale și postliceale (1.445). Acestea sunt urmate de persoanele fără studii sau cu studii gimnaziale (813), cele cu studii profesionale (745), precum și de 234 de persoane cu studii universitare. Un aspect important îl reprezintă sprijinul acordat persoanelor considerate greu sau foarte greu ocupabile. Din totalul celor angajați, 1.284 de persoane fac parte din aceste categorii, stabilite în urma procesului de profilare realizat de specialiștii AJOFM Olt. Pentru facilitarea integrării pe piața muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de pachete personalizate de măsuri active, conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

În aceeași perioadă de referință, un număr de 10.058 de persoane au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidențele AJOFM Olt, fie pentru obținerea indemnizației de șomaj, fie pentru accesarea măsurilor active de ocupare.