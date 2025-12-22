MEMORANDUM TEHNICO-EXPLORATIV Proiect pilot: Implementarea etapizată a conceptului „Societatea 5.0” în județul Olt

Document de lucru – versiune explorativă

Scopul documentului: prezentarea unui cadru coerent, realist și etapizat pentru testarea conceptului „Societatea 5.0” într-un județ românesc cu profil socio-economic mixt, cu accent pe învățământ-educație, sănătate și administrație publică.

Statut: document de orientare strategică (memorandum), cu valoare explorativ-analitică și potențial de transpunere instituțională.

1. Context și motivație

România se află într-un proces fragmentar de digitalizare, caracterizat de inițiative punctuale, adesea necorelate și slab ancorate în nevoile reale ale comunităților. Conceptul de Societate 5.0 oferă o oportunitate de a depăși paradigma tehnologică centrată exclusiv pe eficiență, propunând o abordare în care progresul digital este subordonat bunăstării umane și coeziunii sociale.

Județul Olt, prin structura sa demografică, economică și administrativă, reprezintă un teren adecvat pentru un proiect pilot realist, ferit de artificii demonstrative.

2. Obiective generale ale proiectului pilot

testarea unei implementări graduale a tehnologiilor digitale avansate;

reducerea decalajelor educaționale și de acces la servicii;

creșterea capacității administrative de anticipație;

consolidarea încrederii publice în procesele de modernizare;

menținerea controlului uman asupra deciziilor colaborativ – algoritmice.

3. Principii de guvernanță

Primatul deciziei umane – tehnologia are rol de suport.

Gradualism – testare locală înainte de extindere.

Transparență – comunicare publică constantă.

Responsabilitate etică – audit civic și instituțional.

Interoperabilitate – evitarea dependenței de furnizori unici.

4. Domenii de intervenție și etape

4.1 Educație

Faza I (0–12 luni)

– diagnostic infrastructural și uman;

– aprofundare formativ-digitală pentru cadrele didactice;

– selecția unităților-pilot.

Faza II (12–36 luni)

– platforme de învățare colaborativă;

– programe personalizate pentru elevi vulnerabili;

– evaluare formativă, nu automatizată.

Faza III (36–60 luni)

– extindere controlată;

– evaluare independentă;

– adaptări curriculare.

4.2 Sănătate

Faza I (0–12 luni)

– audit IT și de date medicale;

– instruirea personalului;

– standardizare minimă.

Faza II (12–36 luni)

– telemedicină pentru zone izolate;

– prevenție colaborativ – digitală;

– suport decizional clinic.

Faza III (36–60 luni)

– integrare județeană;

– evaluare impact sănătate publică;

– corecții etice și funcționale.

4.3 Administrație publică

Faza I (0–12 luni)

– inventarierea datelor;

– digitalizarea serviciilor de bază;

– informarea cetățenilor.

Faza II (12–36 luni)

– sisteme de analiză predictivă;

– interacțiune simplificată cu publicul;

– sprijin decizional pentru funcționari.

Faza III (36–60 luni)

– integrare decizională colaborativă;

– audit algoritmic;

– replicabilitate regională.

5. Indicatori orientativi de performanță

scăderea abandonului școlar;

reducerea timpilor de acces la servicii medicale;

eficientizarea proceselor administrative;

creșterea gradului de satisfacție a cetățenilor;

nivel crescut de acceptare socială.

6. Riscuri și mecanisme de control

Riscuri identificate:

politizare excesivă;

excluziune digitală;

opacitate decizională;

dependență tehnologică.

Mecanisme propuse:

comitet local de supraveghere;

rapoarte publice anuale;

evaluări externe;

clauze etice contractuale.

7. Concluzie

Acest memorandum nu propune o transformare accelerată, ci o modernizare responsabilă. Județul Olt poate deveni un spațiu de testare pentru o formă românească de implementare a conceptului „Societate 5.0”, în care tehnologia este integrată cu prudență, iar omul rămâne centrul deciziei.

Documentul este deschis revizuirii, dezbaterii publice și adaptării instituționale.

Document elaborat în scop explorativ și analitic.

Comentariu jurnalistic: Din perspective românești, cu privire la implementarea conceptului „Societatea 5.0” în județul Olt, mai întâi este necesară echilibrarea relației dintre cultura religios-umanistă și cultura din spațiul de știință, tehnologie, IAlg. Nu susținem ipoteza potrivit căreia cultura scientocrată ar trebui să devină prevalentă versus cultura umanist-religioasă. De subliniat este și faptul că dezvoltarea tehnologică presupune și realizarea unei infrastructuri informatice județene, pentru corelare și schimb informațional. De asemenea, de menționat putem spune că nu este absolut necesar atingerea stadiului de nivel tehnologic superior sau hiper-tehnologic, pe cât este necesară modernizarea comunităților, municipale, orășenești, și comunale în scopul implementării acestui concept umano-centric.

Co-creație jurnalistică inter-intelligence, Andrei Suman