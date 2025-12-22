Doliu la Dobrun. A murit Aurel Bondrescu!

Fost primar al comunei Dobrun vreme de mai multe mandate succesive, un gospodar de excepție, reușind să facă din nou reînființata comună o comunitate rurală dezvoltată, Aurel Bondrescu a încetat din viață la 78 de ani, în seara zilei de 22 decembrie.

Retras din administrația locală la trecutele alegeri locale din motive medicale, Aurel Bondrescu a fost un social democrat convins, în desele sale apariții media a susținut necesitatea unor politici sociale într-o țară unde tranziția a însemnat și mari dezechilibre în sistemul public.

A fost primar al comunei Dobrun 30 de ani (1994-2024).

Un spirit aparte, un partener de dialog pentru cei care l-au cunoscut.

10 martie 1947 – 22 decembrie 2025.