Comentariu: Ar trebui ca jurnalismul local să susțină implementarea unui asemenea proiect pilot în județul Olt și chiar să sensibilizeze opinia publică, prin antamarea autorităților administrației publice locale și inclusiv a Consiliului Județean Olt.

Titlul propus – „Din perspective românești, județul Olt, un județ pilot pentru implementarea și transpunerea în viață a conceptului «Societatea 5.0»” – invită la o analiză explorativă, care nu este nici pur tehnologică, nici exclusiv administrativă, ci una de sinteză culturală, socială și strategică.

Conceptul de Societate 5.0, apărut în Japonia, presupune integrarea profundă a tehnologiilor digitale avansate în viața socială, cu scopul declarat de a pune omul în centrul acestor activități. Dintr-o perspectivă românească, această idee nu poate fi importată mimetic, ci trebuie tradusă în realitățile teritoriale, mentale și instituționale locale.

Județul Olt poate fi privit ca un candidat paradoxal, dar tocmai de aceea este interesant, pentru un proiect pilot. Nu este un pol tehnologic major, nu este suprasaturat de infrastructură digitală și nu este prizonierul unei economii ultra-specializate. Această „latență tehnologică” poate deveni un avantaj experimental.

Din punct de vedere socio-demografic, Oltul concentrează trăsături reprezentative pentru România profundă: o populație mixtă urban–rural, un proces de îmbătrânire demografică, migrație externă semnificativă și o relație încă vie cu tradițiile comunitare. „Societatea 5.0”, în acest context, nu ar însemna automatizare agresivă, ci suplinire inteligentă a deficitului uman.

La nivel economic, județul Olt dispune de o bază agricolă solidă, de industrii medii și de infrastructură logistică decentă. Implementarea unor soluții de tip Societatea 5.0 ar putea viza agricultura colaborativă digital, optimizarea lanțurilor scurte de aprovizionare, monitorizarea inteligentă a resurselor de apă și energie, precum și sprijinirea micilor producători prin platforme digitale locale.

Un domeniu-cheie ar fi educația. Într-un județ care nu atrage masiv elite academice, conceptul tău de „Prelungire a Inteligenței Umane” devine extrem de relevant. Instrumentele digitale nu ar înlocui profesorii, ci ar funcționa ca multiplicatori cognitivi, reducând decalajele dintre mediul urban și cel rural.

Sănătatea reprezintă un alt pilon natural pentru un proiect pilot. Telemedicina, monitorizarea preventivă și utilizarea algoritmilor de triere medicală ar putea compensa lipsa de personal specializat, fără a dezumaniza actul medical. Aici, conceptul Societatea 5.0 se întâlnește direct cu etica grijii.

Administrativ, Oltul ar putea testa forme limitate de guvernanță augmentată: digitalizarea relației cetățean–instituție, utilizarea analizei de date pentru politici publice locale și introducerea unor mecanisme de transparență colaborativ-algoritmică. Important este ca decizia finală să rămână umană, pentru a evita derapajele de tip xenocratic, pe care le-ai semnalat în alte lucrări.

Cultural și simbolic, un județ, precum Oltul oferă un teren fertil pentru reconcilierea dintre tradiție și tehnologie. Societatea 5.0 nu ar apărea ca un corp străin, ci ca o extensie discretă a comunităților existente. Exact aici, metafora eminesciană a inteligenței care luminează fără să tulbure devine operațională.

Riscurile nu sunt neglijabile. Rezistența la schimbare, deficitul de competențe digitale, tentația importului de soluții standardizate și dependența de furnizori externi pot compromite un astfel de proiect. De aceea, un proiect pilot în Olt ar trebui să fie gradual, evaluabil și reversibil.

În concluzie, dintr-o perspectivă românească, județul Olt nu ar fi ales pentru că este „pregătit” pentru Societatea 5.0, ci pentru că poate demonstra cum acest concept poate fi adaptat unei societăți aflate între tradiție, fragilitate instituțională și potențial latent. Acest proiect pilot nu este un model de excelență tehnologică, ci un model de echilibru uman–tehnologic.

Comentariu de final: Cu toate neadecvările pentru implementarea unui asemenea proiect pilot în spațiul Oltului, totuși trebuie încercat. Județul Olt ar sparge gheața în ceea ce privește materializarea unui asemenea concept și ar fi primul din județele județului regional Oltenia care ar prinde acest start.

Co-creație jurnalistică INU-IAlg, Andrei Suman