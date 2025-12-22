Deputatul Mihai-Adrian Țiu avertizează asupra unei „crize grave a democrației” la 36 de ani de la Revoluția din 1989

La 36 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989, deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, lansează un avertisment dur privind starea democrației din România. Într-o declarație de presă transmisă pe 22 decembrie 2025, parlamentarul susține că idealurile pentru care românii au murit în 1989, libertatea, democrația și dreptul de a-și alege conducătorii, sunt astăzi „grav amenințate”. Potrivit deputatului, România traversează un moment de cotitură, în care „dictatura s-a întors”, nu prin mijloace violente, ci prin decizii administrative și juridice care ar submina drepturile cetățenilor. „Nu mai avem tancuri pe străzi, ci semnături, hotărâri și legi care nu mai apără drepturile omului”, afirmă Mihai-Adrian Țiu, acuzând instituțiile statului că nu mai acționează în interesul public.

În declarația sa, deputatul critică rolul Curții Constituționale, pe care o descrie drept un instrument folosit împotriva dreptului românilor de a alege. El face referire la o decizie din 5 octombrie 2024, prin care un candidat ar fi fost eliminat din competiția electorală, catalogând-o drept „un act de forță” și „o lovitură directă împotriva suveranității poporului”. De asemenea, Țiu susține că anularea votului din 6 decembrie 2024 ar fi redus la tăcere voința populară.

„Când opoziția este hărțuită, când adevărul este pedepsit și când justiția nu mai face dreptate, România nu mai este un stat liber, ci un stat capturat”, afirmă parlamentarul S.O.S. România, subliniind că, în opinia sa, țara se află într-o schimbare de regim mascată de proceduri legale.

Deputatul Mihai-Adrian Țiu își reafirmă angajamentul de a apăra drepturile constituționale, suveranitatea poporului și ceea ce el numește „democrația reală”. În semn de respect pentru victimele Revoluției din 1989 și pentru cetățenii care cred în libertate, acesta declară că nu va accepta „dictatura sub nicio formă, indiferent câte robe sau funcții se ascund în spatele ei”.

În încheiere, parlamentarul subliniază că lupta pentru libertate nu s-a încheiat odată cu Revoluția din 1989. „Revoluția continuă de fiecare dată când românii sunt obligați să-și apere drepturile și libertatea. Un popor unit nu poate fi învins”, a transmis deputatul.