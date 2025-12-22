Balul Liberalilor, un eveniment de referință la Slatina

Slatina a găzduit sâmbătă, 20 decembrie 2025, cel mai amplu eveniment caritabil din regiune, Balul Liberalilor, o manifestare care a reunit performanța, responsabilitatea socială și respectul pentru valoare autentică. Desfășurat într-o atmosferă elegantă și echilibrată, evenimentul a avut ca punct central premierea copiilor olimpici, considerați adevărate modele de muncă, inteligență și perseverență. Organizatorii au subliniat importanța susținerii educației și a investiției constante în tinerii performanți, văzuți drept fundamentul unei societăți solide și competitive.

La Balul Liberalilor au participat aproape 400 de antreprenori și profesioniști din domenii liberale, reprezentanți ai mediului privat care contribuie zilnic la dezvoltarea economiei și a comunităților locale. Întâlnirea a creat un cadru natural de dialog între educație, inițiativă privată și implicare civică.

Evenimentul a fost onorat de prezența unor oficiali de rang înalt, printre care Cătălin Predoiu, viceprim-ministru al României și ministru al Afacerilor Interne, Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, și Dan Motreanu, europarlamentar și secretar general al Partidului Național Liberal.

Potrivit președintelui PNL Olt, Gigel Știrbu, Balul Liberalilor a depășit dimensiunea unui eveniment monden, reprezentând „o declarație de principiu” prin care meritul este recunoscut, excelența este încurajată, iar comunitatea este construită prin implicare și solidaritate.

„Oltul poate, Oltenia are valoare, iar atunci când oamenii potriviți se reunesc pentru o cauză bună, rezultatele nu întârzie să apară”, a transmis Gigel Știrbu, mulțumind tuturor celor care au contribuit la organizarea acestui eveniment de amploare.