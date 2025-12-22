Autobuzul lui Moș Crăciun, povestea care a adus magia sărbătorilor pe străzile Slatinei

Slatina a trăit, timp de zece zile, o adevărată poveste de Crăciun, grație unui proiect special inițiat de Loctrans, care a transformat transportul public într-un spațiu al emoției, bucuriei și speranței. „Autobuzul lui Moș Crăciun” nu a fost doar un mijloc de deplasare, ci o experiență care a unit comunitatea în jurul spiritului sărbătorilor de iarnă. Pe parcursul acestor zile magice, copiii au avut ocazia să trimită scrisori către Moș Crăciun, să primească pachete cu dulciuri și să se bucure de colinde, râsete și momente pline de veselie, chiar în autobuzele care au străbătut orașul. Reacțiile nu au întârziat să apară, oameni care salutau de pe trotuare, zâmbete, telefoane ridicate pentru fotografii și filmări, semn că inițiativa a atins inimile slătinenilor.

Cea mai așteptată zi a fost, fără îndoială, întâlnirea copiilor cu Moș Crăciun, momentul culminant al proiectului. Pentru cei mici, a fost o amintire de neuitat, iar pentru părinți și bunici, o emoție sinceră, care a adus lacrimi de bucurie și nostalgie. Reușita acestui proiect a fost posibilă datorită implicării unei echipe Loctrans dedicate, care a pus suflet în fiecare detaliu, retrăind, parcă, propria copilărie. Prin acest demers, compania a demonstrat că transportul public poate fi și un liant al comunității, nu doar un serviciu esențial.

Loctrans le mulțumește tuturor celor implicați și slătinenilor care au fost alături de „Autobuzul lui Moș Crăciun”, o inițiativă care a dovedit că spiritul Crăciunului înseamnă, înainte de toate, emoție, solidaritate și bucuria de a fi împreună.