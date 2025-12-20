Tradiția colindului, dusă mai departe la Piatra-Olt. Ansamblul „Acidava” vestește Nașterea Domnului

În pragul sărbătorilor de iarnă, orașul Piatra-Olt își deschide inimile și porțile pentru una dintre cele mai frumoase tradiții românești, colindul. Primarul orașului, Nicușor Rada, a transmis un mesaj prin care anunță continuarea acestui obicei străvechi, păstrat cu grijă din generație în generație. Astfel, în zilele de 23 și 24 decembrie, fetele din cadrul ansamblului folcloric „Acidava” vor porni pe străzile orașului, îmbrăcate în costume populare autentice, purtând cu ele emoția sinceră a colindului și dragostea pentru tradițiile românești.

Din casă în casă, acestea vor vesti Nașterea Domnului, aducând bucuria Crăciunului și farmecul obiceiurilor de odinioară. Colindele lor vor readuce în sufletele pietrenilor liniștea, căldura și spiritul adevărat al sărbătorilor de iarnă.

„Deschideți ușa, creștini” nu este doar un îndemn, ci o invitație la comuniune, la regăsirea valorilor care definesc Crăciunul, credința, bucuria și apropierea dintre oameni.

Autoritățile locale îi îndeamnă pe cetățeni să fie alături de colindătoare și să le întâmpine cu inima deschisă, contribuind astfel la păstrarea vie a tradiției care definește identitatea comunității.