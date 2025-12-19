Slatina. Marcaje rutiere provizorii pe strada Ecaterina Teodoroiu

Primăria municipiului Slatina anunță că pe strada Ecaterina Teodoroiu au fost aplicate marcaje rutiere provizorii, măsură necesară pentru creșterea siguranței participanților la trafic și pentru fluidizarea circulației în zonă. Reprezentanții administrației locale precizează că aceste marcaje au caracter temporar și vor fi înlocuite odată cu realizarea stratului final de asfalt. Turnarea acestuia va avea loc imediat ce condițiile meteorologice vor permite desfășurarea lucrărilor în condiții optime.

Primăria mulțumește cetățenilor pentru înțelegere și răbdare pe durata intervențiilor și dă asigurări că lucrările vor continua conform planului stabilit. Scopul acestora este îmbunătățirea infrastructurii rutiere și crearea unui trafic mai sigur, într-un oraș mai bine organizat.