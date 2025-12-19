Colindători din școlile oltene au adus spiritul Crăciunului la Inspectoratul de Poliție Județean Olt

Colindători din școlile oltene au adus spiritul Crăciunului la Inspectoratul de Poliție...

În atmosfera plină de emoție a sărbătorilor de iarnă, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost, în această săptămână, gazda unui moment special, prilejuit de vizita elevilor colindători din mai multe unități de învățământ din județ. Prin interpretări sensibile și pline de căldură, elevii au adus bucurie în sufletele celor prezenți, transmițând mesaje de pace, speranță și solidaritate. Programul artistic s-a remarcat prin diversitate, colindele fiind interpretate atât în limba română, cât și în limbi de circulație internațională, germană, franceză și engleză, demonstrând nu doar talentul copiilor, ci și deschiderea lor culturală și nivelul ridicat de pregătire.

Polițiștii olteni au primit cu încântare colindele, apreciind gestul elevilor și al cadrelor didactice, care au contribuit la păstrarea tradițiilor și la promovarea valorilor ce unesc comunitatea, indiferent de limbă sau cultură. În semn de mulțumire, colindătorii au fost răsplătiți cu daruri simbolice, constând în dulciuri și băuturi răcoritoare, într-o atmosferă caldă și prietenoasă.

Astfel de întâlniri subliniază importanța legăturii dintre instituțiile publice și comunitate, fiind un bun prilej de a promova respectul reciproc, tradițiile și spiritul de solidaritate, specifice acestei perioade a anului.

La final, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a transmis tuturor cetățenilor județului urări de sărbători de iarnă liniștite, cu sănătate și bucurii, alături de cei dragi.