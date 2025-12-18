SOCIETATEA 5.0-ROMÂNIA Carta Echilibrului Cognitiv INU–IAlg/IAlgG

Inteligența algoritmică este penetrantă și se află deja peste tot.

În educație și în școli, în medicină și în spitale, în administrație, în jurnalism și presă în viața noastră de zi cu zi.

Întrebarea nu mai este dacă inteligența algoritmică „Va schimba România”,

„Va schimba lumea?”

ci:

„Cum rămânem și vom rămâne noi românii oameni, într-o lume influențată tehnologic de algoritmi?” Și din această perspectivă se pune întrebarea:

CE VREM NOI ROMÂNII?

✅ Vrem Tehnologie care să ne ajute în dezvoltare și evoluție, nu care să ne înlocuiască,

✅ Algoritmi care colaborează și explică, nu care „vor” să ne domine,

✅ Decizii colaborative INU(inteligență natural-umană) – IAlg și nu decizii dominatoare prin IAlg(inteligență algoritmică),

✅ Democrație participativă, progres rapid și dezvoltare tehnologică, echilibru cognitiv și salt scientic,

✅ O Românie dezvoltată tehnologic, dar lucidă și rațională în evoluția sa.

CE NU ACCEPTĂM?

Nu mai acceptăm:

❌ Legislație/Decizii politicianist-găunoase și decizii automate fără explicații și argumente,

❌ Xenocrație politicianistă și Manipulare algoritmică invizibilă,

❌ Ca Profesorii și Medicii să fie înlocuiți de platforme și scoruri,

❌ O democrație reprezentativă găunoasă și neperformantă,

❌ Ca sistemul politico-economic statal să ne îndatoreze peste limita de solvabilitate economico-financiară.

ÎNTRE DREPTURILE NOASTRE, ÎN „SOCIETATEA 5.0 ROMÂNIA” MENȚIONĂM:

✔ Dreptul să știm când deciziile în interesele noastre sunt luate de inteligența algoritmică,

✔ Dreptul la revizuire umană în cazul acestor decizii,

✔ Dreptul la echilibru cognitiv, pauză algoritmică și combaterea hipertrofiei cognitive,

✔ Dreptul la protecția identității și suveranității noastre cognitive,

✔ Dreptul la decizie determinant-umană inter-intelligence, în interesele și evoluția noastră.

MESAJUL NOSTRU:

Tehnologiile cognitive trebuie să ne îmbunătățească și schimbe în bine viața, nu să ne înlocuiască.

Inteligența Algoritmică trebuie să ne ajute și să ne fie partener în dezvoltare, nu să ne conducă.

CHEMARE PUBLICĂ:

Noi românii, în interesele noastre vitale, privind dezvoltarea economico-financiară și tehnologică, cerem public partidelor politice și Parlamentului României elaborarea unui nou cadru legislativ reprezentat prin:

✅ Legea pentru implementarea „Societății 5.0, România” și a Echilibrului Cognitiv inter-intelligence,

✅ Lege pentru Dezvoltarea infrastructurii tehnologice și drepturi cognitive, clare pentru români,

✅ Legislație pentru Asigurarea suveranității cognitiv/tehnologice și Transparență algoritmică,

✅ Educație(prin lege) pentru gândire critică în dezvoltarea economico-financiară și tehnologie,

✅ Legislație pentru Protejarea deciziei umane în domenii vitale pentru societatea noastră.

COMENTARIU DE FINAL

Societatea 5.0-România nu susține supremația tehnologiei.

Ea este despre echilibrul dintre inteligența/conștiința noastră națională și evoluția tehnologică.

Alătură-te înnoirii democrației participative din țara noastră! Distribuie și discută! Cere echilibru politico-economic și dezvoltare tehnologică în România!

România are dreptul la suveranitate cognitivă și tehnologică, la un viitor inteligent și performant.

Societatea 5.0-România este și reprezintă o cale sigură pentru progres și dezvoltare tehnologică.

Co-creație jurnalistică inter-intelligence și validare pentru public, Andrei Suman