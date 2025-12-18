Slatina. Marcaje rutiere provizorii pe strada Ecaterina Teodoroiu, pentru siguranța traficului în perioada sărbătorilor

Primăria municipiului Slatina anunță că, în aceste zile, pe strada Ecaterina Teodoroiu se desfășoară lucrări de aplicare a marcajelor rutiere provizorii, menite să asigure desfășurarea traficului în condiții de siguranță sporită, mai ales în contextul aglomerației specifice perioadei sărbătorilor. Reprezentanții administrației locale precizează că aceste marcaje au caracter temporar, întrucât stratul final de asfalt nu a fost încă turnat. Aplicarea acestuia va avea loc imediat ce condițiile meteorologice vor permite realizarea lucrărilor la standardele tehnice necesare.

Până atunci, marcajele provizorii au rolul de a fluidiza circulația, de a crește vizibilitatea pe carosabil și de a facilita deplasarea tuturor participanților la trafic, reducând riscul producerii unor incidente nedorite.

Primăria Slatina le mulțumește cetățenilor pentru înțelegerea și răbdarea de care dau dovadă pe durata desfășurării lucrărilor și dă asigurări că investițiile în infrastructură continuă, cu obiectivul de a transforma orașul într-un spațiu mai sigur, mai modern și mai bine organizat.