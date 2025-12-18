Senatorul AUR Petre Cezar critică dur proiectul Ministerului Mediului și cere demisia ministrului

Senatorul AUR de Olt, Petre Cezar, lansează un atac ferm la adresa proiectului de lege inițiat de Ministerul Mediului, pe care îl consideră lipsit de substanță și periculos pentru buna funcționare a instituțiilor din domeniul silvic și al gestionării resurselor naturale. Potrivit parlamentarului, inițiativa legislativă nu oferă soluții concrete pentru problemele reale cu care se confruntă România, ci creează doar cadrul pentru schimbări de personal motivate politic. „Este un proiect care nu spune nimic concret, ci doar deschide portițe pentru mișcări de cadre din partea USR. Din păcate, în loc să aducă oameni competenți și cu experiență, situația a fost agravată”, a declarat Petre Cezar.

Senatorul AUR susține că demisia actualei ministre a Mediului, Diana Buzoianu, și numirea unei persoane cu pregătire de specialitate reprezintă singura soluție pentru depășirea crizei din domeniu. Acesta a enumerat printre problemele grave lipsa apei potabile, dificultățile legate de reparația barajelor din Argeș și degradarea accelerată a pădurilor. „România nu mai are nevoie de incompetenți în funcții publice”, a subliniat senatorul.

Petre Cezar a recunoscut necesitatea unei reforme în sectorul silvic, însă consideră că proiectul propus este „o formă fără fond”, construit din „vorbe mari, lipsite de conținut”, care riscă să înlocuiască specialiștii cu persoane numite pe criterii politice. El a criticat și atitudinea ministrului Mediului, acuzând-o de lipsă de transparență și refuz de a oferi explicații în fața Comisiei de specialitate a Senatului. În ceea ce privește ordonanța de urgență asociată proiectului, senatorul AUR a ironizat utilizarea unor termeni precum „eficiență” și „indicatori de performanță financiară”, pe care îi consideră simple lozinci. „Eficiența economică nu se face în pădure, pentru că acolo contează ce rămâne, nu ce se taie. Avem mii de arbori care putrezesc pentru că lemnul bun a fost exploatat, iar cel uscat abandonat”, a afirmat acesta.

În opinia lui Petre Cezar, adevărata eficientizare ar trebui să înceapă din birourile administrative, prin reducerea cheltuielilor de protocol și a primelor acordate directorilor, nu prin măsuri care afectează fondul forestier. „Eficiența se face cu oameni pregătiți, nu cu politruci”, a concluzionat senatorul, reiterând public solicitarea de demisie a ministrului Mediului.