Procesul Ungureanu, Rotea și ceilalți, un nou termen la Tribunalul Olt. Audieri maraton

Miercuri, 17 decembrie 2025, pe rol la Tribunalul Olt a avut loc un nou termen de judecată în dosarul în care sunt acuzați oameni de afaceri, funcționari publici pentru modul în care se derulează contractul de execuție privind proiectul „Modernizare infrastructură locală, comuna Vitomirești, județul Olt”. Lucrarea este începută din octombrie 2019 și este derulată prin firma omului de afaceri Mircea Ungureanu, antreprenor slătinean. Pe durata execuției acestuia, DNA ST Craiova, a trimis în judecată nu mai puțin de 12 persoane pentru fapte presupuse de corupție privind modul de execuție al acestui proiect. Acuzarea și-a structurat rechizitoriul prin faptul că lucrările ar fi neconforme, iar prin această stare s-ar fi produs un prejudiciu. Raportul de expertiză al DNA, invalidat de o expertiză extrajudiciară arată contrariul, lucrarea în curs de execuție corespunde datelor contractuale, iar în prezent, deși aceasta nu este finalizată cu proces verbal de recepție, este un bun de utilitate publică pentru riveranii din Vitomirești și nu numai.

Până la termenul de miercuri, 17 decembrie, au fost audiate o seamă de persoane, martori în cauză, au fost depuse documente de apărătorii în cauză, menite să dovedească existența unei realități în dauna unei expertize care constată mai puțin decât inexistența rețelei de drumuri, așa cum este în fapt la data de astăzi.

Cauza respectivă prezintă un interes major în condițiile în care interferența unor factori externi în zona economică de profil este evidentă. Trebuie spus că antreprenorul Mircea Ungureanu nu se află în solda niciun grup de interese politice.

Oamenii din Vitomirești văd și folosesc ceea ce există. Parchetul neagă evidența

Pe fondul tensiunilor din societate, acolo unde oamenii ies în stradă pentru a cere o justiție corectă, fără interferențe, judecătorul de caz a prezidat o ședință maraton care s-a întins pe durata a aproximativ patru ore. Au fost audiați și au depus declarație sub jurământ în fața instanței martori care au susținut o realitate evidentă: rețeaua de drumuri conform contractului este o stare de fapt, și mai mult, aceștia și-au amintit și de perioada de execuție a lucrărilor, atunci când în organizarea șantierului, pe raza comunei Vitomirești, existau depozite de balast, piatră spartă, ce erau folosite la crearea stratului suport.

Declarațiile consemnate nu au întâmpinat rezistența procurorului de caz, formând poziții consemnate și urmare a întrebărilor puse de judecător. Mai mult, decopertarea contestată de DNA, se dovedește a fi făcută așa cum spun martorii și prin simplul fapt că astăzi drumul nu este înălțat de la aliniamentul proiectului, în măsura în care DNA susține că s-a turnat direct pe pământul existent.

Proba cu o nouă expertiză, respinsă de judecător

După audierea martorilor, avocații părților au susținut admiterea unei expertize care să dovedească din punct de vedere tehnic, topo și contabil, starea de fapt a șantierului de la Vitomirești, blocat de DNA odată cu deschiderea dosarului. Repede, fără o pauză, măcar de deliberare, judecătorul a respins solicitarea. Judecata merge mai departe cu o expertiză consemnată la rechizitoriu care neagă evidența existenței lucrărilor efectuate.

Rămâne de văzut ce va consemna încheierea de ședință privind argumentele magistratului prin care acesta a respins solicitările făcute în cauză. În condițiile în care expertul angajat de DNA a ignorat în efectuarea expertizei normative tehnice care pot stabili starea de fapt a suportului pregătit înainte de așternerea asfaltului. Practic, de la un prejudiciu inițial de 200.000 lei, printr-o rectificativă s-a ajuns la 30.000.000 de lei. Cât să iasă un dosar de competența DNA. Motivarea respingerii poate arăta direcția pe care o indică mersul ulterior al acestui dosar. Iar asta se întâmplă pe fondul unei situații generale unde justiția, prin practici ale oamenilor din sistem, a picat examenul de încredere publică. Aici nu e vorba de dreptate pentru Rotea, Ungureanu și ceilalți, e pur și simplu, de aflarea adevărului, cel care trebuie să domine netulburat orice proces acolo unde în balanță, în echilibru, acuzarea și apărarea sunt reprezentativ egale în fața judecătorului împuternicit să admită, să analizeze și să dispună. Urmează un nou termen în ianuarie, atunci când în judecata cauzei procesul privind șantierul de la Vitomirești va ajunge în fața altor elemente care fie sunt subordonare dinainte acuzării, fie vor asigura echilibrul spre justă cauză.